Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный
Приготовить вкусную пастилу, засушить грибы и овощи на зиму или сделать запасы ягод – всё это можно сделать, используя сушильную камеру HYUNDAI HYFD-1204 мощностью 400 Вт. Предусмотрено 4 рабочих уровня, а вертикально расположенный вентилятор обеспечивает равномерную просушку продуктов без необходимости перемещения поддонов. Можно установить таймер с максимальным временем до 24 часов, а с интуитивным Touch управлением справится каждая хозяйка. Есть 4 стальных поддона и 4 поддона для приготовления пастилы – их ширина 18 см, глубина 23.5 см, а максимальная нагрузка 3 кг. Сушильная камера HYUNDAI HYFD-1204 очень компактная и не занимает много места на кухне.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Отзывы о товаре Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный