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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный купить с доставкой в Москве
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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный

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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 1
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 2
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 3
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 4
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 5
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 6
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 7
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 8
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 9
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 10
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 11
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 12
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 13
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 14
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 15
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 16
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 17
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 18
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 19
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 20
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 21
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 22
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 23
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 24
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 25
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 26
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 1
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 2
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 3
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 4
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 5
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 6
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 7
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 8
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 9
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 10
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 11
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 12
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 13
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 14
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 15
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 16
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 17
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 18
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 19
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 20
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 21
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 22
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 23
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 24
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 25
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 26
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703888
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
0.8
Длина, м
30
Количество поддонов
8
Комплектация
сушилка, поддоны, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура сушки, °С
70
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
400 Вт
Основной цвет
черный
Диаметр поддона, см
да
Прочее
звуковые уведомления, 4 уровня
Габариты (ВxГxШ), мм
210x300x255
Габаритные размеры), см
21x30x25.5
Регулировка температуры сушки
есть
Страна производства
Китай
Управление
элекронное
Функции и особенности
таймер, дисплей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х24
Вес, кг.
3.5

Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный

Приготовить вкусную пастилу, засушить грибы и овощи на зиму или сделать запасы ягод – всё это можно сделать, используя сушильную камеру HYUNDAI HYFD-1204 мощностью 400 Вт. Предусмотрено 4 рабочих уровня, а вертикально расположенный вентилятор обеспечивает равномерную просушку продуктов без необходимости перемещения поддонов. Можно установить таймер с максимальным временем до 24 часов, а с интуитивным Touch управлением справится каждая хозяйка. Есть 4 стальных поддона и 4 поддона для приготовления пастилы – их ширина 18 см, глубина 23.5 см, а максимальная нагрузка 3 кг. Сушильная камера HYUNDAI HYFD-1204 очень компактная и не занимает много места на кухне.

Отзывы о товаре Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
0.8
Длина, м
30
Количество поддонов
8
Комплектация
сушилка, поддоны, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура сушки, °С
70
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
400 Вт
Основной цвет
черный
Диаметр поддона, см
да
Прочее
звуковые уведомления, 4 уровня
Развернуть
Габариты (ВxГxШ), мм
210x300x255
Габаритные размеры), см
21x30x25.5
Регулировка температуры сушки
есть
Страна производства
Китай
Управление
элекронное
Функции и особенности
таймер, дисплей
Страна производитель
Китай
Описание
Приготовить вкусную пастилу, засушить грибы и овощи на зиму или сделать запасы ягод – всё это можно сделать, используя сушильную камеру HYUNDAI HYFD-1204 мощностью 400 Вт. Предусмотрено 4 рабочих уровня, а вертикально расположенный вентилятор обеспечивает равномерную просушку продуктов без необходимости перемещения поддонов. Можно установить таймер с максимальным временем до 24 часов, а с интуитивным Touch управлением справится каждая хозяйка. Есть 4 стальных поддона и 4 поддона для приготовления пастилы – их ширина 18 см, глубина 23.5 см, а максимальная нагрузка 3 кг. Сушильная камера HYUNDAI HYFD-1204 очень компактная и не занимает много места на кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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