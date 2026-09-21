Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный
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Характеристики
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный
Сушилка для овощей и фруктов Hyundai HYFD-8803 - мощное и стильное решение для тех, кто стремится сохранить пользу и вкус натуральных продуктов. Сушильная камера, заключенная в прочный металлический корпус черного цвета с прозрачными элементами, сочетает в себе профессиональную производительность и современный дизайн. Создана для сушки фруктов, овощей, грибов, трав, а также вяления мяса и рыбы, предоставляя вам неограниченные возможности для кулинарных экспериментов и приготовления запасов. Мощность 850 Вт обеспечивает быстрый и равномерный процесс обезвоживания продуктов. Вместимость камеры в 35 литров и 14 уровней с 28 поддонами позволяют обрабатывать впечатляющее количество ингредиентов за один раз, что идеально подходит для больших семей. Регулировка температуры в диапазоне от 35 °C до 75 °C обеспечивает оптимальный режим сушки для различных типов продуктов, сохраняя их питательные вещества и натуральный вкус. Сенсорное управление и встроенный таймер делают использование прибора простым и удобным. Особенностью HYFD-8803 является ее продуманная конструкция, включающая в себя лампу подсветки для контроля за процессом сушки, а также два дополнительных смотровых окна сверху и сбоку. Окна позволяют наблюдать за продуктами со всех сторон, не нарушая температурный режим внутри камеры. Широко открывающаяся дверца обеспечивает легкий и удобный доступ к поддонам, делая процесс загрузки и выгрузки максимально комфортным.
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