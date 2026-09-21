Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный
Hyundai HYV-C2645 – это современный эргономичный пылесос, который не оставит от грязи на полу и следа. Мощный мотор внутри данной модели работает на 2200 Вт. Это дает прибору возможность убирать любой мусор с пола, даже плотный и сравнительно тяжелый. При этом всасывает грязь пылесос с мощностью 380 Вт, но её можно адаптировать под любые ситуации, то есть уменьшать и увеличивать в зависимости от выполняемой задачи. Для этого он оснащен специальным регулятором, находящимся на верхней части корпуса. В любом из доступных режимов Hyundai HYV-C2645 не производит много шума. Устройство изготовлено из высокотехнологичного пластика. Он обеспечивает небольшой вес Hyundai HYV-C2645 и высокую прочность. Качество сборки прибора выполнено с соблюдением всех стандартов качества. Объём пылесборника устройства составляет 3.5 л, которых хватает на несколько уборок без опорожнения ёмкости. Технология мультициклона позволяет быстро собрать весь мусор и не выпускать его наружу. Даже самые мелкие частицы пыли фильтруются этой системой.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитПылесос Samsung VCC5251V3R/XEV
-
В наличииЦена 7 000 руб.1750 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M2110SB (VC18M2110SB/EV)
-
В наличииЦена 7 120 руб.1780 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M21A0SB
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитПылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG
-
В наличииЦена 7 620 руб.1905 руб. в СплитПылесос Samsung VC20M257AWR
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M31A0HP
-
В наличииЦена 8 500 руб.2125 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M21D0VG
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт...
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитПылесос Samsung VCC885HH3P
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитПылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный
-
В наличииЦена 9 550 руб.2388 руб. в СплитПылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C2645 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт, красный/черный