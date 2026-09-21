Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1803 27под. 700Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1803 27под. 700Вт черный
Многофункциональная и практичная сушильная камера Hyundai HYFD-1803 поможет вам сделать запасы ягод, фруктов, трав и овощей на зиму. Данная модель характеризуется мощностью 700 Вт и выдерживает максимальную нагрузку 25 кг. Вентилятор размещен вертикально – это обеспечивает равномерную и быструю просушку. Также вы можете воспользоваться таймером и запрограммировать сушку до 19 часов. Предусмотрена регулировка температуры от 35 до 70 градусов. В комплекте идёт 27 поддонов шириной 30 см, благодаря которым можно разместить большое количество продуктов за один раз. Управление осуществляется при помощи кнопок, а на дисплее отображается вся необходимая информация. За безопасность отвечает защита от переграва.
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Теги товара: с регулировкой температуры
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
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