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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный купить с доставкой в Москве
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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный

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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 1
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 2
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 3
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 4
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 5
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 6
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 7
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 8
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 9
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 10
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 11
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 12
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 13
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 14
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 15
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 16
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 17
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 18
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 19
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 20
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 21
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 1
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 2
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 3
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 4
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 5
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 6
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 7
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 8
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 9
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 10
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 11
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 12
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 13
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 14
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 15
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 16
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 17
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 18
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 19
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 20
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 21
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703813
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1.2
Длина, м
32
Количество поддонов
27
Комплектация
сушилка, поддон для пастилы - 9 шт, поддон для ягод и специй - 9 шт, сетчатый поддон - 9 шт, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
700 Вт
Основной цвет
черный
Диаметр поддона, см
да
Прочее
9 уровней
Габариты (ВxГxШ), мм
400x320x340
Габаритные размеры), см
40x32x34
Регулировка температуры сушки
есть
Страна производства
Китай
Управление
элекронное
Функции и особенности
таймер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х46х39
Вес, кг.
10.5

Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный

Вместительная сушилка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 – верный помощник в приготовлении вкусных и полезных домашних заготовок. В нее можно одновременно установить 9 поддонов. Одно из достоинств устройства – расширенная комплектация. Всего в комплекте с сушилкой идет 27 поддонов: 9 – стандартных сетчатых поддонов для сушки овощей и фруктов, 9 – для пастилы и 9 – для мелких продуктов типа зелени и специй. За один раз в сушилку можно загрузить до 2 кг. Особенность модели Hyundai HYFD-1802 – вертикальное размещение вентилятора. Он равномерно просушивает продукты на каждом поддоне, чтобы вам не приходилось переставлять их в процессе сушки. На верхней панели устройства есть меню с интуитивно понятным электронным управлением. Устанавливайте нужную температуру в пределах 35-70 градусов, задавайте необходимое время. Таймер рассчитан на 19 часов, что позволит высушить самые разнообразные продукты – травы, хлеб, грибы, овощи и фрукты, мясо и рыбу. Устройство имеет солидную мощность – 700 Вт. Это позволит сушить за один раз сразу большое количество фруктов, овощей, грибов. Сушилка подойдет для тех, кто регулярно делает заготовки. Hyundai HYFD-1802 оснащена большой прозрачной дверцей, через которую удобно наблюдать за процессом приготовления полезных лакомств.

Отзывы о товаре Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 27под. 700Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1.2
Длина, м
32
Количество поддонов
27
Комплектация
сушилка, поддон для пастилы - 9 шт, поддон для ягод и специй - 9 шт, сетчатый поддон - 9 шт, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
700 Вт
Основной цвет
черный
Диаметр поддона, см
да
Развернуть
Прочее
9 уровней
Габариты (ВxГxШ), мм
400x320x340
Габаритные размеры), см
40x32x34
Регулировка температуры сушки
есть
Страна производства
Китай
Управление
элекронное
Функции и особенности
таймер
Страна производитель
Китай
Описание
Вместительная сушилка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1802 – верный помощник в приготовлении вкусных и полезных домашних заготовок. В нее можно одновременно установить 9 поддонов. Одно из достоинств устройства – расширенная комплектация. Всего в комплекте с сушилкой идет 27 поддонов: 9 – стандартных сетчатых поддонов для сушки овощей и фруктов, 9 – для пастилы и 9 – для мелких продуктов типа зелени и специй. За один раз в сушилку можно загрузить до 2 кг. Особенность модели Hyundai HYFD-1802 – вертикальное размещение вентилятора. Он равномерно просушивает продукты на каждом поддоне, чтобы вам не приходилось переставлять их в процессе сушки. На верхней панели устройства есть меню с интуитивно понятным электронным управлением. Устанавливайте нужную температуру в пределах 35-70 градусов, задавайте необходимое время. Таймер рассчитан на 19 часов, что позволит высушить самые разнообразные продукты – травы, хлеб, грибы, овощи и фрукты, мясо и рыбу. Устройство имеет солидную мощность – 700 Вт. Это позволит сушить за один раз сразу большое количество фруктов, овощей, грибов. Сушилка подойдет для тех, кто регулярно делает заготовки. Hyundai HYFD-1802 оснащена большой прозрачной дверцей, через которую удобно наблюдать за процессом приготовления полезных лакомств.
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Отзывы


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