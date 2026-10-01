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Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный купить с доставкой в Москве
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Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный

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Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 1
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 2
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 3
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 4
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 5
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 6
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 7
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 8
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 9
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 10
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 11
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 12
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 13
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 14
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 15
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 16
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 17
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 1
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 2
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 3
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 4
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 5
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 6
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 7
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 8
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 9
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 10
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 11
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 12
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 13
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 14
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 15
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 16
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 17
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703797
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный
2 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, документация, защитная крышка, кабель Type-C-Type-A, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Страна производства
Республика Корея
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х7
Вес, г.
315

Описание товара Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный

Hyundai H-SH8088 – это современная высокотехнологичная роторная электробритва, которой просто и удобно пользоваться. Уход за шевелюрой на лице – важный процесс, требующий внимательности и качественных инструментов. Одним из них является данная модель. На ней установлены три бритвенные головки, работающие по особой плавающей технологии. Она делает движение Hyundai H-SH8088 более плавным и заставляет прибор точно следовать изгибам и контурам кожи. Стоит отметить, что бритва одинаково хорошо показывает себя как при сухом, так и при влажном бритье. Ножи девайса можно мыть под водой, не опасаясь, что они преждевременно придут в негодность. Для расширения функционала в Hyundai H-SH8088 был интегрирован триммер и информационный дисплей, показывающий все основные опции стрижки. Эти особенности делают пользование бритвой удобнее. Также экран показывает и актуальный заряд батареи – по нему удобно ориентироваться, пора ли заряжать бритву. Внутрь Hyundai H-SH8088 встроен мощный аккумулятор. Его ёмкости хватает для 210 минут непрерывной работы, а полная зарядка с нуля занимает всего три часа. Это стало возможным благодаря действующей функции быстрой зарядки.

Отзывы о товаре Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, документация, защитная крышка, кабель Type-C-Type-A, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Развернуть
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Страна производства
Республика Корея
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-SH8088 – это современная высокотехнологичная роторная электробритва, которой просто и удобно пользоваться. Уход за шевелюрой на лице – важный процесс, требующий внимательности и качественных инструментов. Одним из них является данная модель. На ней установлены три бритвенные головки, работающие по особой плавающей технологии. Она делает движение Hyundai H-SH8088 более плавным и заставляет прибор точно следовать изгибам и контурам кожи. Стоит отметить, что бритва одинаково хорошо показывает себя как при сухом, так и при влажном бритье. Ножи девайса можно мыть под водой, не опасаясь, что они преждевременно придут в негодность. Для расширения функционала в Hyundai H-SH8088 был интегрирован триммер и информационный дисплей, показывающий все основные опции стрижки. Эти особенности делают пользование бритвой удобнее. Также экран показывает и актуальный заряд батареи – по нему удобно ориентироваться, пора ли заряжать бритву. Внутрь Hyundai H-SH8088 встроен мощный аккумулятор. Его ёмкости хватает для 210 минут непрерывной работы, а полная зарядка с нуля занимает всего три часа. Это стало возможным благодаря действующей функции быстрой зарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - по цене 2390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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