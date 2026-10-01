Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный
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Характеристики
Описание товара Бритва роторная Hyundai H-SH8088 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный
Hyundai H-SH8088 – это современная высокотехнологичная роторная электробритва, которой просто и удобно пользоваться. Уход за шевелюрой на лице – важный процесс, требующий внимательности и качественных инструментов. Одним из них является данная модель. На ней установлены три бритвенные головки, работающие по особой плавающей технологии. Она делает движение Hyundai H-SH8088 более плавным и заставляет прибор точно следовать изгибам и контурам кожи. Стоит отметить, что бритва одинаково хорошо показывает себя как при сухом, так и при влажном бритье. Ножи девайса можно мыть под водой, не опасаясь, что они преждевременно придут в негодность. Для расширения функционала в Hyundai H-SH8088 был интегрирован триммер и информационный дисплей, показывающий все основные опции стрижки. Эти особенности делают пользование бритвой удобнее. Также экран показывает и актуальный заряд батареи – по нему удобно ориентироваться, пора ли заряжать бритву. Внутрь Hyundai H-SH8088 встроен мощный аккумулятор. Его ёмкости хватает для 210 минут непрерывной работы, а полная зарядка с нуля занимает всего три часа. Это стало возможным благодаря действующей функции быстрой зарядки.
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Теги товара: роторные, аккумуляторные
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Смотрите также: Аксессуары для бритв, Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
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