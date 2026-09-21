Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый
Микроволновая печь HYM-D3028 объёмом 23 литра станет незаменимым помощником на вашей кухне. Работает с мощностью 800 Вт, а с её электронным управлением справится даже ребёнок. На дисплее отображается выбранный режим и время запуска, а для открывания дверцы предусмотрена ручка. Поворотный стол изготовлен из жаропрочного стекла, а внутреннее покрытие камеры - из эмали лёгкой очистки. Благодаря этому удаление жира и налёта не займёт у вас много времени. Вы можете оставить полуфабрикаты на разморозку или разогреть обед, а при необходимости поставить микроволновую печь на паузу. После завершения работы будет подан звуковой сигнал, а внутренняя подсветка позволит контролировать весь процесс. В комплекте есть вращающиеся кольцо и стеклянный поддон.
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