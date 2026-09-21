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Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое купить с доставкой в Москве
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Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое

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Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 1
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 2
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 3
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 4
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 5
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 6
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 7
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 8
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 9
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 10
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 11
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 12
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 13
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 14
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 15
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 16
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 17
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 18
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 19
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 20
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 21
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 22
Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 1
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 2
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 3
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 4
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 5
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 6
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 7
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 8
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 9
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 10
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 11
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 12
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 13
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 14
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 15
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 16
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 17
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 18
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 19
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 20
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 21
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 22
  • Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703744
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Диаметр щипцов для завивки
25 мм
Длина сетевого шнура
2
Дополнительные функции
автоматическое отключение, настройка температуры
Защита от перегрева
да
Индикация
Включения, температуры
Количество режимов нагрева
6
Комплектация
прибор, документация, чехол, аксессуары, упаковка
Максимальная температура нагрева
200 °C
Мощность
40 Вт
Насадки
для локонов, круглые щипцы
Покрытие насадок
керамико-турмалиновое
Страна производства
Республика Корея
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х8х6
Вес, г.
422

Описание товара Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое

Hyundai H-HS1422 – это эргономичная плойка, которая создаст превосходные локоны и кудри без вреда волосам. Устройство работает на максимальной мощности 40 Ватт. Чтобы подстроить работу под конкретный тип волос, данная модель оснащена шестиступенчатым переключением температурных режимов. Они варьируются от 100 до 200 градусов. Прибор выполнен таким образом, чтобы отвечать требованиям разных типов шевелюр. Волосы одного вида могут легче высыхать под действием нагрева, чем другие. Hyundai H-HS1422 сделает качественную завивку с диаметром 25 мм в любой ситуации без риска чрезмерного нагрева. Кроме того, для повышения безопасности пользования в устройстве предусмотрена автоматическая система отключения. Основание Hyundai H-HS1422 покрыто керамико-турмалиновым напылением. Оба этих материала равномерно разогреваются за считанные мгновения и бережно ухаживают за волосами. Важной особенностью турмалина являются его ионизирующие свойства. При завивке материал выделяет отрицательно заряженные частицы, делающие волосы более податливыми, блестящими и здоровыми. Корпус данной модели, как и её наконечник, не подвержены нагреву, а шнур питания закреплён на шарнирах. Так что делать причёски с Hyundai H-HS1422 – это просто, быстро и приятно под любым углом. Также для повышения эргономичности использования на плойке установлен индикатор включения, показывающий, готова ли она к работе. На время нагрева прибор можно оставить в горизонтальном положении при помощи выдвижной подставки.

Отзывы о товаре Щипцы Hyundai H-HS1422 40Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Диаметр щипцов для завивки
25 мм
Длина сетевого шнура
2
Дополнительные функции
автоматическое отключение, настройка температуры
Защита от перегрева
да
Индикация
Включения, температуры
Количество режимов нагрева
6
Комплектация
прибор, документация, чехол, аксессуары, упаковка
Максимальная температура нагрева
200 °C
Мощность
40 Вт
Насадки
для локонов, круглые щипцы
Развернуть
Покрытие насадок
керамико-турмалиновое
Страна производства
Республика Корея
Тип щипцов
плойка
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-HS1422 – это эргономичная плойка, которая создаст превосходные локоны и кудри без вреда волосам. Устройство работает на максимальной мощности 40 Ватт. Чтобы подстроить работу под конкретный тип волос, данная модель оснащена шестиступенчатым переключением температурных режимов. Они варьируются от 100 до 200 градусов. Прибор выполнен таким образом, чтобы отвечать требованиям разных типов шевелюр. Волосы одного вида могут легче высыхать под действием нагрева, чем другие. Hyundai H-HS1422 сделает качественную завивку с диаметром 25 мм в любой ситуации без риска чрезмерного нагрева. Кроме того, для повышения безопасности пользования в устройстве предусмотрена автоматическая система отключения. Основание Hyundai H-HS1422 покрыто керамико-турмалиновым напылением. Оба этих материала равномерно разогреваются за считанные мгновения и бережно ухаживают за волосами. Важной особенностью турмалина являются его ионизирующие свойства. При завивке материал выделяет отрицательно заряженные частицы, делающие волосы более податливыми, блестящими и здоровыми. Корпус данной модели, как и её наконечник, не подвержены нагреву, а шнур питания закреплён на шарнирах. Так что делать причёски с Hyundai H-HS1422 – это просто, быстро и приятно под любым углом. Также для повышения эргономичности использования на плойке установлен индикатор включения, показывающий, готова ли она к работе. На время нагрева прибор можно оставить в горизонтальном положении при помощи выдвижной подставки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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