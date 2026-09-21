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Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный купить с доставкой в Москве
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Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный

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Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 1
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 2
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 3
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 4
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 5
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 6
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 7
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 8
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 9
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 10
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 11
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 12
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 13
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 14
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 15
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 16
Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 1
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 2
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 3
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 4
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 5
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 6
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 7
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 8
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 9
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 10
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 11
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 12
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 13
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 14
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 15
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 16
  • Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703732
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мужские электробритвы
Водонепроницаемый корпус
да
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, документация, защитная крышка, кабель Type-C-Type-A, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Страна производства
Республика Корея
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х4
Вес, г.
318

Описание товара Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный

Уход за лицом с электрической бритвой Hyundai H-SH8089 превращается в быстрое и приятное занятие. Раздражение после бритья – распространенная причина, почему многие мужчины старательно избегают этого занятия на регулярной основе. С роторной моделью Hyundai H-SH8089 про данную проблему можно забыть. Три высокотехнологичных бритвенных головки с сетками, которые установлены в приборе, начисто удаляют все волосы в местах, по которым проходят. Они изготовлены по особой плавной технологии, позволяющей аккуратно скользить по всем поверхностям и изгибам кожи, не травмируя её. Бритва повторяет контур лица и начисто удаляет с него все волоски. В прибор встроен ёмкий аккумулятор, полностью заряжающийся всего за два часа. Его хватает на 90 минут автономной работы. Это идеальный вариант для ежедневного ухода за кожей: провод не сковывает движения (его просто нет), а батарея длительное время может выполнять свои функции без подключения к сети. Особенно это полезно в путешествиях, командировках и в дороге, когда розетку найти проблематично, а побриться необходимо.

Отзывы о товаре Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мужские электробритвы
Водонепроницаемый корпус
да
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, документация, защитная крышка, кабель Type-C-Type-A, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Страна производства
Республика Корея
Развернуть
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Уход за лицом с электрической бритвой Hyundai H-SH8089 превращается в быстрое и приятное занятие. Раздражение после бритья – распространенная причина, почему многие мужчины старательно избегают этого занятия на регулярной основе. С роторной моделью Hyundai H-SH8089 про данную проблему можно забыть. Три высокотехнологичных бритвенных головки с сетками, которые установлены в приборе, начисто удаляют все волосы в местах, по которым проходят. Они изготовлены по особой плавной технологии, позволяющей аккуратно скользить по всем поверхностям и изгибам кожи, не травмируя её. Бритва повторяет контур лица и начисто удаляет с него все волоски. В прибор встроен ёмкий аккумулятор, полностью заряжающийся всего за два часа. Его хватает на 90 минут автономной работы. Это идеальный вариант для ежедневного ухода за кожей: провод не сковывает движения (его просто нет), а батарея длительное время может выполнять свои функции без подключения к сети. Особенно это полезно в путешествиях, командировках и в дороге, когда розетку найти проблематично, а побриться необходимо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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