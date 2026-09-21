Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бритва роторная Hyundai H-SH8089 реж.эл.:3 питан.:аккум. голубой/черный
Уход за лицом с электрической бритвой Hyundai H-SH8089 превращается в быстрое и приятное занятие. Раздражение после бритья – распространенная причина, почему многие мужчины старательно избегают этого занятия на регулярной основе. С роторной моделью Hyundai H-SH8089 про данную проблему можно забыть. Три высокотехнологичных бритвенных головки с сетками, которые установлены в приборе, начисто удаляют все волосы в местах, по которым проходят. Они изготовлены по особой плавной технологии, позволяющей аккуратно скользить по всем поверхностям и изгибам кожи, не травмируя её. Бритва повторяет контур лица и начисто удаляет с него все волоски. В прибор встроен ёмкий аккумулятор, полностью заряжающийся всего за два часа. Его хватает на 90 минут автономной работы. Это идеальный вариант для ежедневного ухода за кожей: провод не сковывает движения (его просто нет), а батарея длительное время может выполнять свои функции без подключения к сети. Особенно это полезно в путешествиях, командировках и в дороге, когда розетку найти проблематично, а побриться необходимо.
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Теги товара: роторные, аккумуляторные
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Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
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