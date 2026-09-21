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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703706
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х29
Вес, кг.
10.7

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый

СВЧ Hyundai HYM-D2071 предназначена для разогрева пищи, приготовления простых блюд и разморозки. Управление интуитивно понятное. На панели присутствуют кнопки и один поворотный переключатель. Цифровой дисплей средних размеров, при этом символы хорошо читаемы в любое время суток благодаря яркой подсветке. Есть функция блокировки от детей, при ее включении кнопки перестанут быть активными. Модель достаточно компактная, с металлическим корпусом черного цвета. Серебристые акценты делают внешний вид особенно привлекательным. Внутри прибора выполнено эмалированное покрытие с абсолютно гладкой поверхностью, что значительно облегчает очистку. При завершении процесса будет дан трехкратный звуковой сигнал, напоминающий о том, что внутри есть продукты. Затем он будет повторяться через каждые три минуты. Рекомендуется располагать устройство на столешнице таким образом, чтобы вентиляционные отверстия были свободны.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
СВЧ Hyundai HYM-D2071 предназначена для разогрева пищи, приготовления простых блюд и разморозки. Управление интуитивно понятное. На панели присутствуют кнопки и один поворотный переключатель. Цифровой дисплей средних размеров, при этом символы хорошо читаемы в любое время суток благодаря яркой подсветке. Есть функция блокировки от детей, при ее включении кнопки перестанут быть активными. Модель достаточно компактная, с металлическим корпусом черного цвета. Серебристые акценты делают внешний вид особенно привлекательным. Внутри прибора выполнено эмалированное покрытие с абсолютно гладкой поверхностью, что значительно облегчает очистку. При завершении процесса будет дан трехкратный звуковой сигнал, напоминающий о том, что внутри есть продукты. Затем он будет повторяться через каждые три минуты. Рекомендуется располагать устройство на столешнице таким образом, чтобы вентиляционные отверстия были свободны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-D2071 20л. 700Вт черная/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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