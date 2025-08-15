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Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый

4 Отзывы
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Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 1
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 2
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 3
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 4
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 5
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 6
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 7
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 8
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 9
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 10
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 11
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 12
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 13
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серый
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 2
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 3
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 4
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 5
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 6
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 7
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 8
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 9
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 10
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 11
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 12
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 13
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703699
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x36.1см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х29
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый

Микроволновая печь Hyundai HYM-D3036 — это идеальное решение для быстрого и удобного приготовления пищи. С её компактными размерами и стильным дизайном, она легко впишется в любую кухню. Удобное электронное управление и светодиодный экран делают использование печи простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко выбрать нужный режим и следить за временем приготовления. Функция автоматического размораживания и наличие автоматических программ приготовления значительно упрощают процесс готовки. Теперь вам не придется тратить время на размораживание продуктов!

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый

Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная цена и качество, всё работает, кнопки нормальные.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Семен Е.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая, есть часы, приятный цвет, свои функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока пользуюсь, потом посмотрим! В целом мы довольны, не дорогая но мощная программа!!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Первая техника Hyundai (дома холодильник, стиралка, посудомойка, вытяжка этой марки), которая качеством сборки произвела впечатление дешёвого китайского ноунейма с Али за 1500 рублей. На фотографиях выглядит стильно, вживую тоже, если не приближаться и, самое главное, не дотрагиваться. Хлипкие болтающиеся кнопки, корпус люфтит и дребезжит от прикосновений, провод сзади болтается в гнезде. По функциональности вопросов нет - греет, но качество сборки в этот раз огорчило.



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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x36.1см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3036 — это идеальное решение для быстрого и удобного приготовления пищи. С её компактными размерами и стильным дизайном, она легко впишется в любую кухню. Удобное электронное управление и светодиодный экран делают использование печи простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко выбрать нужный режим и следить за временем приготовления. Функция автоматического размораживания и наличие автоматических программ приготовления значительно упрощают процесс готовки. Теперь вам не придется тратить время на размораживание продуктов!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
нормальная цена и качество, всё работает, кнопки нормальные.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Семен Е.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая, есть часы, приятный цвет, свои функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока пользуюсь, потом посмотрим! В целом мы довольны, не дорогая но мощная программа!!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Первая техника Hyundai (дома холодильник, стиралка, посудомойка, вытяжка этой марки), которая качеством сборки произвела впечатление дешёвого китайского ноунейма с Али за 1500 рублей. На фотографиях выглядит стильно, вживую тоже, если не приближаться и, самое главное, не дотрагиваться. Хлипкие болтающиеся кнопки, корпус люфтит и дребезжит от прикосновений, провод сзади болтается в гнезде. По функциональности вопросов нет - греет, но качество сборки в этот раз огорчило.


Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3036 20л. 700Вт серый/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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