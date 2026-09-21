Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY076 45л. 2000Вт серебристый/черный

Hyundai MIO-HY076 – это полноценная духовка в формате компактной мини-печи. По функционалу прибор ничем не уступает полноценным духовым шкафам, но имеет более скромные габаритные размеры и может ставиться прямо поверх столешницы. Мощность данной модели составляет 2000 Ватт, а максимальная температура – 250 градусов. Этого достаточно, чтобы быстро прогреть печь до рабочей температуры и приготовить любое блюдо, требующее соответствующей термической обработки. Даже пиццу, тесто которой требует приготовления в течение короткого времени и на высоком жаре. Внутренний объём устройства вмещает до 45 литров. Этого пространства будет достаточно даже для большого блюда на всю семью. Hyundai MIO-HY076 работает в нескольких режимах: с конвекционным движением воздуха, с вертелом, а также и с тем, и с другим. Помимо этого, в приборе настраиваются и направления, с которых будет прогреваться пища: сверху, снизу или с обоих. Температура тоже устанавливается отдельно. За все эти параметры отвечают четыре поворотных регулятора, один нужен для выставления таймера. Для удобства данная модель оснащена эргономичной световой индикацией, показывающей, готова ли она к работе в заданном режиме. Дверца Hyundai MIO-HY076 выполнена из прозрачного стекла, чтобы за всем процессом приготовления можно было наблюдать снаружи. Кроме того, стекло обеспечивает превосходные изотермические свойства и эффективно удерживает жар. В комплекте с печью поставляется вертел, решетка-гриль и противень, а также два специальных ухвата под них.