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Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный купить с доставкой в Москве
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Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный

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Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 1
Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 2
Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 3
Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 4
Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 5
Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 6
Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 7
Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 8
Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 9
Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 1
  • Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 2
  • Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 3
  • Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 4
  • Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 5
  • Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 6
  • Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 7
  • Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 8
  • Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 9
  • Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703664
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Размеры в упаковке, см
19х11х10
Вес, г.
650

Описание товара Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный

Кофе – незаменимое начало утра для многих. С Hyundai HYC-G3272 свежесть этого тёплого напитка сможет наполнять каждый день. Растворимый кофе не может сравниться с настоящей хорошо сваренной арабикой ни по вкусовым качествам, ни по эффекту. Также огромное значение играет размер помола. Поэтому лучше перемалывать зерна самостоятельно, визуально контролируя размер полученной смеси. Hyundai HYC-G3272 быстро превращает даже твёрдые сорта кофе в порошок необходимого размера. Благодаря максимальной мощности 200 Ватт кофемолка способна готовить даже самый мелкий помол в считанные секунды. Некоторые зёрна плотнее других, поэтому аналогичные устройства делают из них не самую равномерную смесь. Hyundai HYC-G3272 своим высокотехнологичным ротационным ножом создаёт заготовки для идеального напитка, который не стыдно будет налить даже профессиональному бариста. Максимальный объём кофейного порошка, который можно за раз получить в приборе, составляет 70 грамм. Обычно рецепт приготовления кофе рассчитан таким образом: 100 мл воды на 10 грамм смеси. То есть одного помола Hyundai HYC-G3272 хватит на 3 средних чашки. Активируется прибор плотным закрытием крышки и нажатием на соответствующую кнопку. Его корпус выполнен из стильного красного пластика, а верхняя часть прозрачна, чтобы давать возможность пристально следить за процессом перемалывания. Кофемолка мало весит и имеет скромные габаритные размеры, так что её вполне можно взять с собой в поездку для приготовления напитка привычной конфигурации.

Отзывы о товаре Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Описание
Кофе – незаменимое начало утра для многих. С Hyundai HYC-G3272 свежесть этого тёплого напитка сможет наполнять каждый день. Растворимый кофе не может сравниться с настоящей хорошо сваренной арабикой ни по вкусовым качествам, ни по эффекту. Также огромное значение играет размер помола. Поэтому лучше перемалывать зерна самостоятельно, визуально контролируя размер полученной смеси. Hyundai HYC-G3272 быстро превращает даже твёрдые сорта кофе в порошок необходимого размера. Благодаря максимальной мощности 200 Ватт кофемолка способна готовить даже самый мелкий помол в считанные секунды. Некоторые зёрна плотнее других, поэтому аналогичные устройства делают из них не самую равномерную смесь. Hyundai HYC-G3272 своим высокотехнологичным ротационным ножом создаёт заготовки для идеального напитка, который не стыдно будет налить даже профессиональному бариста. Максимальный объём кофейного порошка, который можно за раз получить в приборе, составляет 70 грамм. Обычно рецепт приготовления кофе рассчитан таким образом: 100 мл воды на 10 грамм смеси. То есть одного помола Hyundai HYC-G3272 хватит на 3 средних чашки. Активируется прибор плотным закрытием крышки и нажатием на соответствующую кнопку. Его корпус выполнен из стильного красного пластика, а верхняя часть прозрачна, чтобы давать возможность пристально следить за процессом перемалывания. Кофемолка мало весит и имеет скромные габаритные размеры, так что её вполне можно взять с собой в поездку для приготовления напитка привычной конфигурации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемолка Hyundai HYC-G3272 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:70гр красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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