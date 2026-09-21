Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный

Миниатюрная печь Hyundai MIO-HY071 значительно разнообразит меню новыми блюдами, когда появляется на кухне. Не у всех есть возможность разместить у себя дома полноценный духовой шкаф, дающий множество преимуществ по приготовлению вкусной и полезной пищи. Однако сейчас для подобных случаев есть решение с более компактными габаритами, как раз им и является Hyundai MIO-HY071. Она управляется всего двумя поворотными регуляторами: один отвечает за температуру (с максимальным значением 250 градусов), второй – за таймер (предельное время – полчаса). Благодаря простой и интуитивной организации органов управления с данной моделью легко разберется даже человек, который далёк от кулинарии. Посредством используемой мощности 800 Вт мини-духовка разогревается до рабочего жара за считанные минуты. Когда это происходит, срабатывает световой индикатор. Внутренний объём Hyundai MIO-HY071 составляет 9 л, его хватит даже для крупного блюда, рассчитанного на несколько порций или на компанию людей. Корпус, а также нижние и верхние панели прибора выполнены из нержавеющей стали, за которой просто ухаживать. Дверь устройства сделана из стекла, которое даёт полный обзор происходящего в духовке и отлично держит жар. Открывается Hyundai MIO-HY071 горизонтально, для этого на двери предусмотрена специальная ручка. Ножки прибора прорезинены и не скользят на любой поверхности. В комплекте с Hyundai MIO-HY071 поставляется эргономичный прямоугольный противень и съёмная решётка.