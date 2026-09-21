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Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный

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Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 13
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 14
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 15
Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 13
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 14
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 15
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703659
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х28х23
Вес, кг.
2.93

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный

Миниатюрная печь Hyundai MIO-HY071 значительно разнообразит меню новыми блюдами, когда появляется на кухне. Не у всех есть возможность разместить у себя дома полноценный духовой шкаф, дающий множество преимуществ по приготовлению вкусной и полезной пищи. Однако сейчас для подобных случаев есть решение с более компактными габаритами, как раз им и является Hyundai MIO-HY071. Она управляется всего двумя поворотными регуляторами: один отвечает за температуру (с максимальным значением 250 градусов), второй – за таймер (предельное время – полчаса). Благодаря простой и интуитивной организации органов управления с данной моделью легко разберется даже человек, который далёк от кулинарии. Посредством используемой мощности 800 Вт мини-духовка разогревается до рабочего жара за считанные минуты. Когда это происходит, срабатывает световой индикатор. Внутренний объём Hyundai MIO-HY071 составляет 9 л, его хватит даже для крупного блюда, рассчитанного на несколько порций или на компанию людей. Корпус, а также нижние и верхние панели прибора выполнены из нержавеющей стали, за которой просто ухаживать. Дверь устройства сделана из стекла, которое даёт полный обзор происходящего в духовке и отлично держит жар. Открывается Hyundai MIO-HY071 горизонтально, для этого на двери предусмотрена специальная ручка. Ножки прибора прорезинены и не скользят на любой поверхности. В комплекте с Hyundai MIO-HY071 поставляется эргономичный прямоугольный противень и съёмная решётка.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY071 9л. 800Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Страна производитель
Китай
Описание
Миниатюрная печь Hyundai MIO-HY071 значительно разнообразит меню новыми блюдами, когда появляется на кухне. Не у всех есть возможность разместить у себя дома полноценный духовой шкаф, дающий множество преимуществ по приготовлению вкусной и полезной пищи. Однако сейчас для подобных случаев есть решение с более компактными габаритами, как раз им и является Hyundai MIO-HY071. Она управляется всего двумя поворотными регуляторами: один отвечает за температуру (с максимальным значением 250 градусов), второй – за таймер (предельное время – полчаса). Благодаря простой и интуитивной организации органов управления с данной моделью легко разберется даже человек, который далёк от кулинарии. Посредством используемой мощности 800 Вт мини-духовка разогревается до рабочего жара за считанные минуты. Когда это происходит, срабатывает световой индикатор. Внутренний объём Hyundai MIO-HY071 составляет 9 л, его хватит даже для крупного блюда, рассчитанного на несколько порций или на компанию людей. Корпус, а также нижние и верхние панели прибора выполнены из нержавеющей стали, за которой просто ухаживать. Дверь устройства сделана из стекла, которое даёт полный обзор происходящего в духовке и отлично держит жар. Открывается Hyundai MIO-HY071 горизонтально, для этого на двери предусмотрена специальная ручка. Ножки прибора прорезинены и не скользят на любой поверхности. В комплекте с Hyundai MIO-HY071 поставляется эргономичный прямоугольный противень и съёмная решётка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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