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Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый купить с доставкой в Москве
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Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый

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Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 1
Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 2
Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 3
Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 4
Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 5
Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 6
Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
  • Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 1
  • Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 2
  • Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 3
  • Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 4
  • Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 5
  • Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 6
  • Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703653
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вспениватель молока
Размеры в упаковке, см
22х14х14
Вес, кг.
1.11

Описание товара Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый

Любителям разнообразных напитков с пышной пенкой придут на помощь вспениватели молока. Компактные и простые в применении устройства незаменимы при приготовлении капучино, латте, всевозможных сливочных коктейлей.

Отзывы о товаре Капучинатор Hyundai HMF-P900 500мл черный/коричневый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вспениватель молока
Описание
Любителям разнообразных напитков с пышной пенкой придут на помощь вспениватели молока. Компактные и простые в применении устройства незаменимы при приготовлении капучино, латте, всевозможных сливочных коктейлей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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