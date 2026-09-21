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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703627
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автоматическое отключение, защита от перегрева, нагревательный элемент РТС, настройка температуры
Защита от перегрева
да
Индикация
индикатор включения/выключения, индикатор готовности к работе
Количество режимов нагрева
4
Максимальная температура нагрева
200 °C
Мощность
60Вт
Насадки
для локонов, круглые щипцы
Покрытие насадок
керамика
Работа от аккумулятора
нет
Тип щипцов
щипцы
Количество режимов
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х13х6
Вес, г.
800
Описание товара Щипцы Vitek Aquamarine VT-2313 60Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое
Предпочитаете красивые изящные локоны? Тогда электрощипцы VITEK VT-2313 диаметром 25 мм станут для вас настоящей находкой! Удлиненная рабочая поверхность (120 мм) с противоскользящей силиконовой вставкой делает процесс укладки волос невероятно удобным. Прибор имеет 4 температурных режима (140°С–200°С): о выбранном варианте и о рабочем состоянии устройства «сообщают» специальные индикаторы. Стоит отметить, что электрощипцы оснащены самыми современными технологиями, способствующими сохранению здоровья волос. Например, покрытие Tourmaline Ceramic обеспечивает равномерный нагрев по всей рабочей поверхности прибора. Технология PTC Heating быстро стабилизирует выбранную вами температуру. В результате волосы не пересушиваются и выглядят блестящими. Этому же способствует и уникальная технология Avocado Oil, которая обеспечивает им еще и особенную мягкость. Особый комфорт в использовании электрощипцов обеспечивают вращающийся на 360° шнур длиной 1,8 м, безопасная подставка и ненагревающийся наконечник. После 30 минут работы устройство автоматически отключается. Купите электрощипцы VITEK VT-2313: выберите современный прибор, который позволит вам сохранить красоту и здоровье волос!
автоматическое отключение, защита от перегрева, нагревательный элемент РТС, настройка температуры
Защита от перегрева
да
Индикация
индикатор включения/выключения, индикатор готовности к работе
Количество режимов нагрева
4
Максимальная температура нагрева
200 °C
Мощность
60Вт
Насадки
для локонов, круглые щипцы
Покрытие насадок
керамика
Развернуть
Работа от аккумулятора
нет
Тип щипцов
щипцы
Количество режимов
4
Страна производитель
Китай
Описание
Предпочитаете красивые изящные локоны? Тогда электрощипцы VITEK VT-2313 диаметром 25 мм станут для вас настоящей находкой! Удлиненная рабочая поверхность (120 мм) с противоскользящей силиконовой вставкой делает процесс укладки волос невероятно удобным. Прибор имеет 4 температурных режима (140°С–200°С): о выбранном варианте и о рабочем состоянии устройства «сообщают» специальные индикаторы. Стоит отметить, что электрощипцы оснащены самыми современными технологиями, способствующими сохранению здоровья волос. Например, покрытие Tourmaline Ceramic обеспечивает равномерный нагрев по всей рабочей поверхности прибора. Технология PTC Heating быстро стабилизирует выбранную вами температуру. В результате волосы не пересушиваются и выглядят блестящими. Этому же способствует и уникальная технология Avocado Oil, которая обеспечивает им еще и особенную мягкость. Особый комфорт в использовании электрощипцов обеспечивают вращающийся на 360° шнур длиной 1,8 м, безопасная подставка и ненагревающийся наконечник. После 30 минут работы устройство автоматически отключается. Купите электрощипцы VITEK VT-2313: выберите современный прибор, который позволит вам сохранить красоту и здоровье волос!
Щипцы Vitek Aquamarine VT-2313 60Вт черный макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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