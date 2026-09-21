Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
нет
Вертел
нет
Цвет
серебристый
Внутренний объем духовки, л
23
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Крышка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703626
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Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 – это эргономичный прибор, в котором предусмотрены различные режимы приготовления пищи.
Устройство управляется тремя поворотными регуляторами. Средний отвечает за выбор направления нагрева: снизу, сверху или с обоих направлений сразу, он же и активирует печь.
Верхний регулятор изменяет температуру внутри данной модели (от 100 до 250 градусов), а самый нижний задаёт время приготовления до 120 минут, но таймер включается по желанию, устройство работает и без него, если надо.
Внутреннее пространство Hyundai MIO-HY072 составляет 23 л, этого достаточно для приготовления большой порции блюда на целую семью. Благодаря мощности 1500 Вт готовка проходит быстро, и духовка быстро набирает рабочую температуру.
За процессом термической обработки можно в реальном времени наблюдать через горизонтальную стеклянную дверь Hyundai MIO-HY072. Стекло не только даёт полный обзор, но и прекрасно держит жар.
В комплекте с данной моделью поставляются противень с отсоединяемой ручкой и съёмная решётка. Также в печи предусмотрен специальный поддон для крошек и масла, который значительно облегчает уход за устройством.
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 – это эргономичный прибор, в котором предусмотрены различные режимы приготовления пищи.
Устройство управляется тремя поворотными регуляторами. Средний отвечает за выбор направления нагрева: снизу, сверху или с обоих направлений сразу, он же и активирует печь.
Верхний регулятор изменяет температуру внутри данной модели (от 100 до 250 градусов), а самый нижний задаёт время приготовления до 120 минут, но таймер включается по желанию, устройство работает и без него, если надо.
Внутреннее пространство Hyundai MIO-HY072 составляет 23 л, этого достаточно для приготовления большой порции блюда на целую семью. Благодаря мощности 1500 Вт готовка проходит быстро, и духовка быстро набирает рабочую температуру.
За процессом термической обработки можно в реальном времени наблюдать через горизонтальную стеклянную дверь Hyundai MIO-HY072. Стекло не только даёт полный обзор, но и прекрасно держит жар.
В комплекте с данной моделью поставляются противень с отсоединяемой ручкой и съёмная решётка. Также в печи предусмотрен специальный поддон для крошек и масла, который значительно облегчает уход за устройством.
Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY072 23л. 1500Вт серебристый/черный