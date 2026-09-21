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Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный

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Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 1
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 2
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 3
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 4
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 5
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 6
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 7
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 8
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 9
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 10
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 11
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 12
Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
1000
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
22
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 1
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 2
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 3
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 4
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 5
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 6
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 7
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 8
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 9
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 10
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 11
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 12
  • Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703483
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мультиварка
Дополнительный цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Основной цвет
серебро
Прочее
дисплей, звуковой сигнал
Страна производства
Республика Корея
Потребляемая мощность, Вт
1000
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
серебристый
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
22
Программы приготовления
да
Голосовой помощник
нет
Подъемный ТЭН
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
отложенный старт, таймер
Комплектация
мультиварка, мерный стакан, половник, шнур питания, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х30
Вес, кг.
3.25

Описание товара Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный

Hyundai HYMC-1618 – это современная вариативная мультиварка, которая умеет готовить огромное количество самых разных блюд. Устройство полностью управляется и программируется электроникой, с помощью встроенной сенсорной панели управления и яркого жидкокристаллического дисплея, который отображает всю информацию о текущем процессе. Всего программ для готовки в приборе предусмотрено 22. В его вместительной пятилитровой чаше можно приготовить практически любой кулинарный шедевр. В ней можно жарить, варить, готовить на пару, тушить, томить и делать всё это в заранее выставленном режиме и по таймеру. Настройка программ готовки делается просто и интуитивно, все виды еды и разновидности термической обработки представлены на лицевой панели прибора и его экране. Посредством Hyundai HYMC-1618 можно даже сделать настоящий и правильный йогурт, который будет богат всеми полезными веществами и микроэлементами. Тара, используемая в данной модели, имеет антипригарное покрытие, так что пища не будет пригорать к ней во время термической обработки. Кроме того, сама чаша выполнена из двух слоёв металла, так что обеспечивает равномерный нагрев по всей площади. Помимо приготовления еды с нуля, Hyundai HYMC-1618 может просто разогреть её до нужной температуры или поддерживать её необходимое время. Это очень удобно, когда порция большая и рассчитана сразу на несколько человек. Прибор также можно настроить на отсроченный старт, чтобы горячая пища была готова точно к нужному моменту.

Отзывы о товаре Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мультиварка
Дополнительный цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Основной цвет
серебро
Прочее
дисплей, звуковой сигнал
Страна производства
Республика Корея
Потребляемая мощность, Вт
1000
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
серебристый
Развернуть
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
22
Программы приготовления
да
Голосовой помощник
нет
Подъемный ТЭН
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
отложенный старт, таймер
Комплектация
мультиварка, мерный стакан, половник, шнур питания, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYMC-1618 – это современная вариативная мультиварка, которая умеет готовить огромное количество самых разных блюд. Устройство полностью управляется и программируется электроникой, с помощью встроенной сенсорной панели управления и яркого жидкокристаллического дисплея, который отображает всю информацию о текущем процессе. Всего программ для готовки в приборе предусмотрено 22. В его вместительной пятилитровой чаше можно приготовить практически любой кулинарный шедевр. В ней можно жарить, варить, готовить на пару, тушить, томить и делать всё это в заранее выставленном режиме и по таймеру. Настройка программ готовки делается просто и интуитивно, все виды еды и разновидности термической обработки представлены на лицевой панели прибора и его экране. Посредством Hyundai HYMC-1618 можно даже сделать настоящий и правильный йогурт, который будет богат всеми полезными веществами и микроэлементами. Тара, используемая в данной модели, имеет антипригарное покрытие, так что пища не будет пригорать к ней во время термической обработки. Кроме того, сама чаша выполнена из двух слоёв металла, так что обеспечивает равномерный нагрев по всей площади. Помимо приготовления еды с нуля, Hyundai HYMC-1618 может просто разогреть её до нужной температуры или поддерживать её необходимое время. Это очень удобно, когда порция большая и рассчитана сразу на несколько человек. Прибор также можно настроить на отсроченный старт, чтобы горячая пища была готова точно к нужному моменту.
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Отзывы


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