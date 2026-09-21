Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red

Описание

Захватывающий звуковой опыт

Портативный и мощный

Сабвуфер, два больших пассивных низкочастотных излучателя

Эксклюзивный режим усиления НЧ-динамика

12-часовое сверхдлительное время работы от аккумулятора

Непрерывное прослушивание

Изысканный дизайн

Отличный звук, отличный внешний вид

Степень защиты от пыли и воды IP67

Неудержимый в любую погоду

Смелая цветовая комбинация

Модный и более персонализированный

Бесперебойное подключение

Просто и эффективно

TWS стерео комбо

Превосходное качество звука с эффектом погружения

Возможность расширения до 100 единиц

Ощутите необыкновенный звук

Звонки без помощи рук

Освободи руки

30 Вт сверхвысокой мощностиДинамичный звукБлагодаря конструкции с большой площадью сетки динамик обеспечивает более прозрачный звук и сбалансированный звук. Независимо от того, где он установлен, вы будете поражены богатыми и мощными звуками, которые бросают вызов его компактным размерам.Оснащенный двумя большими пассивными низкочастотными излучателями с обеих сторон, динамик обеспечивает более полные и насыщенные басы для динамичного, естественного и энергичного перкуссионного звучания.Наслаждайтесь до 12 часов непрерывного воспроизведения при полной зарядке, что делает его идеальным для грандиозных вечеринок и пикников. Поддерживает быструю зарядку Type-C 15 Вт для более длительного наслаждения.Изящные изгибыЭлегантный и портативный, удобно держать в одной рукеКорпус имеет изогнутую легкую конструкцию, что позволяет легко удерживать его и позволяет вам без усилий наслаждаться музыкой, где бы вы ни находились. Будь вы дома, на улице или в пути, ваша музыка всегда с вами.Легкий корпус597г ≈ 597млМинеральной водыБлагодаря сертифицированной профессиональной защите и улучшенным функциям безопасности вы можете наслаждаться любимой музыкой на открытом воздухе, независимо от погодных условий.Приняв концепцию дизайна «Живой», он дышит ритмом жизни. Его гладкая, удлиненная форма допускает как горизонтальное, так и вертикальное размещение, что делает его подходящим для любой обстановки.Усовершенствованная технология BluetoothБолее быстрое и стабильное соединениеНаслаждайтесь качеством звука без потерь, как никогда прежде, благодаря быстрому и стабильному соединению на базе новейшей технологии Bluetooth 5.4.Подключите две одинаковые модели колонок, чтобы создать интеллектуальную стереосистему для еще более захватывающих музыкальных впечатлений.Функция Multi-speaker Pair позволяет создать мощную аудиосистему, подключив до 100 других интеллектуальных динамиков для синхронизированного воспроизведения, наполняя каждый уголок вашего пространства чарующими мелодиями.Долгое нажатие кнопки подключения 3с на каждом динамике, и все динамики будут автоматически сопряжены. Все динамики будут воспроизводить один и тот же контент.Отвечайте на входящие звонки одним нажатием для легкого разговора без помощи рук с чистым и четким звуком. Теперь вы можете наслаждаться общением с друзьями и семьей в разных местах, одновременно выполняя несколько задач одновременно.