Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
красный
Звук
1.1
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703363
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умная колонка
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
красный
Особенности
одновременное подключение нескольких колонок
Звук
1.1
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
68x196.6x66мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х8х8
Вес, г.
700
Описание товара Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red
Захватывающий звуковой опыт
Портативный и мощный
30 Вт сверхвысокой мощности
Динамичный звук
Благодаря конструкции с большой площадью сетки динамик обеспечивает более прозрачный звук и сбалансированный звук. Независимо от того, где он установлен, вы будете поражены богатыми и мощными звуками, которые бросают вызов его компактным размерам.
Сабвуфер, два больших пассивных низкочастотных излучателя
Эксклюзивный режим усиления НЧ-динамикаОснащенный двумя большими пассивными низкочастотными излучателями с обеих сторон, динамик обеспечивает более полные и насыщенные басы для динамичного, естественного и энергичного перкуссионного звучания.
12-часовое сверхдлительное время работы от аккумулятора
Непрерывное прослушиваниеНаслаждайтесь до 12 часов непрерывного воспроизведения при полной зарядке, что делает его идеальным для грандиозных вечеринок и пикников. Поддерживает быструю зарядку Type-C 15 Вт для более длительного наслаждения.
Изысканный дизайн
Отличный звук, отличный внешний видИзящные изгибы
Элегантный и портативный, удобно держать в одной руке
Корпус имеет изогнутую легкую конструкцию, что позволяет легко удерживать его и позволяет вам без усилий наслаждаться музыкой, где бы вы ни находились. Будь вы дома, на улице или в пути, ваша музыка всегда с вами.
Легкий корпус
597г ≈ 597мл
Минеральной воды
Степень защиты от пыли и воды IP67
Неудержимый в любую погодуБлагодаря сертифицированной профессиональной защите и улучшенным функциям безопасности вы можете наслаждаться любимой музыкой на открытом воздухе, независимо от погодных условий.
Смелая цветовая комбинация
Приняв концепцию дизайна «Живой», он дышит ритмом жизни. Его гладкая, удлиненная форма допускает как горизонтальное, так и вертикальное размещение, что делает его подходящим для любой обстановки.
Модный и более персонализированный
Бесперебойное подключение
Просто и эффективноУсовершенствованная технология Bluetooth
Более быстрое и стабильное соединение
Наслаждайтесь качеством звука без потерь, как никогда прежде, благодаря быстрому и стабильному соединению на базе новейшей технологии Bluetooth 5.4.
TWS стерео комбо
Превосходное качество звука с эффектом погруженияПодключите две одинаковые модели колонок, чтобы создать интеллектуальную стереосистему для еще более захватывающих музыкальных впечатлений.
Возможность расширения до 100 единиц
Ощутите необыкновенный звукФункция Multi-speaker Pair позволяет создать мощную аудиосистему, подключив до 100 других интеллектуальных динамиков для синхронизированного воспроизведения, наполняя каждый уголок вашего пространства чарующими мелодиями.
Долгое нажатие кнопки подключения 3с на каждом динамике, и все динамики будут автоматически сопряжены. Все динамики будут воспроизводить один и тот же контент.
Звонки без помощи рук
Освободи рукиОтвечайте на входящие звонки одним нажатием для легкого разговора без помощи рук с чистым и четким звуком. Теперь вы можете наслаждаться общением с друзьями и семьей в разных местах, одновременно выполняя несколько задач одновременно.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Умная колонка
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
красный
Особенности
одновременное подключение нескольких колонок
Звук
1.1
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
68x196.6x66мм
Страна производитель
Китай
Захватывающий звуковой опыт
Портативный и мощный
30 Вт сверхвысокой мощности
Динамичный звук
Благодаря конструкции с большой площадью сетки динамик обеспечивает более прозрачный звук и сбалансированный звук. Независимо от того, где он установлен, вы будете поражены богатыми и мощными звуками, которые бросают вызов его компактным размерам.
Сабвуфер, два больших пассивных низкочастотных излучателя
Эксклюзивный режим усиления НЧ-динамикаОснащенный двумя большими пассивными низкочастотными излучателями с обеих сторон, динамик обеспечивает более полные и насыщенные басы для динамичного, естественного и энергичного перкуссионного звучания.
12-часовое сверхдлительное время работы от аккумулятора
Непрерывное прослушиваниеНаслаждайтесь до 12 часов непрерывного воспроизведения при полной зарядке, что делает его идеальным для грандиозных вечеринок и пикников. Поддерживает быструю зарядку Type-C 15 Вт для более длительного наслаждения.
Изысканный дизайн
Отличный звук, отличный внешний видИзящные изгибы
Элегантный и портативный, удобно держать в одной руке
Корпус имеет изогнутую легкую конструкцию, что позволяет легко удерживать его и позволяет вам без усилий наслаждаться музыкой, где бы вы ни находились. Будь вы дома, на улице или в пути, ваша музыка всегда с вами.
Легкий корпус
597г ≈ 597мл
Минеральной воды
Степень защиты от пыли и воды IP67
Неудержимый в любую погодуБлагодаря сертифицированной профессиональной защите и улучшенным функциям безопасности вы можете наслаждаться любимой музыкой на открытом воздухе, независимо от погодных условий.
Смелая цветовая комбинация
Приняв концепцию дизайна «Живой», он дышит ритмом жизни. Его гладкая, удлиненная форма допускает как горизонтальное, так и вертикальное размещение, что делает его подходящим для любой обстановки.
Модный и более персонализированный
Бесперебойное подключение
Просто и эффективноУсовершенствованная технология Bluetooth
Более быстрое и стабильное соединение
Наслаждайтесь качеством звука без потерь, как никогда прежде, благодаря быстрому и стабильному соединению на базе новейшей технологии Bluetooth 5.4.
TWS стерео комбо
Превосходное качество звука с эффектом погруженияПодключите две одинаковые модели колонок, чтобы создать интеллектуальную стереосистему для еще более захватывающих музыкальных впечатлений.
Возможность расширения до 100 единиц
Ощутите необыкновенный звукФункция Multi-speaker Pair позволяет создать мощную аудиосистему, подключив до 100 других интеллектуальных динамиков для синхронизированного воспроизведения, наполняя каждый уголок вашего пространства чарующими мелодиями.
Долгое нажатие кнопки подключения 3с на каждом динамике, и все динамики будут автоматически сопряжены. Все динамики будут воспроизводить один и тот же контент.
Звонки без помощи рук
Освободи рукиОтвечайте на входящие звонки одним нажатием для легкого разговора без помощи рук с чистым и четким звуком. Теперь вы можете наслаждаться общением с друзьями и семьей в разных местах, одновременно выполняя несколько задач одновременно.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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