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Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red

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Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 1
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 2
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 3
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 4
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 5
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 6
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 7
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 8
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 9
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 10
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 11
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 12
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 13
Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
красный
Звук
1.1
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 1
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 2
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 3
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 4
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 5
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 6
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 7
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 8
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 9
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 10
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 11
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 12
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 13
  • Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703363
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умная колонка
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
красный
Особенности
одновременное подключение нескольких колонок
Звук
1.1
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
68x196.6x66мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х8х8
Вес, г.
700

Описание товара Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red



Захватывающий звуковой опыт

Портативный и мощный


30 Вт сверхвысокой мощности
Динамичный звук
Благодаря конструкции с большой площадью сетки динамик обеспечивает более прозрачный звук и сбалансированный звук. Независимо от того, где он установлен, вы будете поражены богатыми и мощными звуками, которые бросают вызов его компактным размерам.

Сабвуфер, два больших пассивных низкочастотных излучателя

Эксклюзивный режим усиления НЧ-динамика

Оснащенный двумя большими пассивными низкочастотными излучателями с обеих сторон, динамик обеспечивает более полные и насыщенные басы для динамичного, естественного и энергичного перкуссионного звучания.



 

12-часовое сверхдлительное время работы от аккумулятора

Непрерывное прослушивание

Наслаждайтесь до 12 часов непрерывного воспроизведения при полной зарядке, что делает его идеальным для грандиозных вечеринок и пикников. Поддерживает быструю зарядку Type-C 15 Вт для более длительного наслаждения.

Изысканный дизайн

Отличный звук, отличный внешний вид

Изящные изгибы
Элегантный и портативный, удобно держать в одной руке
Корпус имеет изогнутую легкую конструкцию, что позволяет легко удерживать его и позволяет вам без усилий наслаждаться музыкой, где бы вы ни находились. Будь вы дома, на улице или в пути, ваша музыка всегда с вами.
 
Легкий корпус
597г ≈ 597мл
Минеральной воды

Степень защиты от пыли и воды IP67

Неудержимый в любую погоду

Благодаря сертифицированной профессиональной защите и улучшенным функциям безопасности вы можете наслаждаться любимой музыкой на открытом воздухе, независимо от погодных условий.


 

Смелая цветовая комбинация
Модный и более персонализированный

Приняв концепцию дизайна «Живой», он дышит ритмом жизни. Его гладкая, удлиненная форма допускает как горизонтальное, так и вертикальное размещение, что делает его подходящим для любой обстановки.

Бесперебойное подключение

Просто и эффективно

Усовершенствованная технология Bluetooth
Более быстрое и стабильное соединение
Наслаждайтесь качеством звука без потерь, как никогда прежде, благодаря быстрому и стабильному соединению на базе новейшей технологии Bluetooth 5.4.


 

TWS стерео комбо

Превосходное качество звука с эффектом погружения

Подключите две одинаковые модели колонок, чтобы создать интеллектуальную стереосистему для еще более захватывающих музыкальных впечатлений.


 

Возможность расширения до 100 единиц

Ощутите необыкновенный звук

Функция Multi-speaker Pair позволяет создать мощную аудиосистему, подключив до 100 других интеллектуальных динамиков для синхронизированного воспроизведения, наполняя каждый уголок вашего пространства чарующими мелодиями.
Долгое нажатие кнопки подключения 3с на каждом динамике, и все динамики будут автоматически сопряжены. Все динамики будут воспроизводить один и тот же контент.

Звонки без помощи рук

Освободи руки

Отвечайте на входящие звонки одним нажатием для легкого разговора без помощи рук с чистым и четким звуком. Теперь вы можете наслаждаться общением с друзьями и семьей в разных местах, одновременно выполняя несколько задач одновременно.


 

Отзывы о товаре Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умная колонка
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
красный
Особенности
одновременное подключение нескольких колонок
Звук
1.1
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
68x196.6x66мм
Страна производитель
Китай
Описание


Захватывающий звуковой опыт

Портативный и мощный


30 Вт сверхвысокой мощности
Динамичный звук
Благодаря конструкции с большой площадью сетки динамик обеспечивает более прозрачный звук и сбалансированный звук. Независимо от того, где он установлен, вы будете поражены богатыми и мощными звуками, которые бросают вызов его компактным размерам.

Сабвуфер, два больших пассивных низкочастотных излучателя

Эксклюзивный режим усиления НЧ-динамика

Оснащенный двумя большими пассивными низкочастотными излучателями с обеих сторон, динамик обеспечивает более полные и насыщенные басы для динамичного, естественного и энергичного перкуссионного звучания.



 

12-часовое сверхдлительное время работы от аккумулятора

Непрерывное прослушивание

Наслаждайтесь до 12 часов непрерывного воспроизведения при полной зарядке, что делает его идеальным для грандиозных вечеринок и пикников. Поддерживает быструю зарядку Type-C 15 Вт для более длительного наслаждения.

Изысканный дизайн

Отличный звук, отличный внешний вид

Изящные изгибы
Элегантный и портативный, удобно держать в одной руке
Корпус имеет изогнутую легкую конструкцию, что позволяет легко удерживать его и позволяет вам без усилий наслаждаться музыкой, где бы вы ни находились. Будь вы дома, на улице или в пути, ваша музыка всегда с вами.
 
Легкий корпус
597г ≈ 597мл
Минеральной воды

Степень защиты от пыли и воды IP67

Неудержимый в любую погоду

Благодаря сертифицированной профессиональной защите и улучшенным функциям безопасности вы можете наслаждаться любимой музыкой на открытом воздухе, независимо от погодных условий.


 

Смелая цветовая комбинация
Модный и более персонализированный

Приняв концепцию дизайна «Живой», он дышит ритмом жизни. Его гладкая, удлиненная форма допускает как горизонтальное, так и вертикальное размещение, что делает его подходящим для любой обстановки.

Бесперебойное подключение

Просто и эффективно

Усовершенствованная технология Bluetooth
Более быстрое и стабильное соединение
Наслаждайтесь качеством звука без потерь, как никогда прежде, благодаря быстрому и стабильному соединению на базе новейшей технологии Bluetooth 5.4.


 

TWS стерео комбо

Превосходное качество звука с эффектом погружения

Подключите две одинаковые модели колонок, чтобы создать интеллектуальную стереосистему для еще более захватывающих музыкальных впечатлений.


 

Возможность расширения до 100 единиц

Ощутите необыкновенный звук

Функция Multi-speaker Pair позволяет создать мощную аудиосистему, подключив до 100 других интеллектуальных динамиков для синхронизированного воспроизведения, наполняя каждый уголок вашего пространства чарующими мелодиями.
Долгое нажатие кнопки подключения 3с на каждом динамике, и все динамики будут автоматически сопряжены. Все динамики будут воспроизводить один и тот же контент.

Звонки без помощи рук

Освободи руки

Отвечайте на входящие звонки одним нажатием для легкого разговора без помощи рук с чистым и четким звуком. Теперь вы можете наслаждаться общением с друзьями и семьей в разных местах, одновременно выполняя несколько задач одновременно.


 
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Отзывы


Портативная акустика Xiaomi Sound Outdoor S29D (QBH4263GL) Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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