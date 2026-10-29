Кресло игровое Knight Craft Dragon серый эко.кожа крестов. металл
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 850 руб.
В наличии
Код товара: 703283
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
25 850 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
86х85х72
Вес, кг.
26.8
Описание товара Кресло игровое Knight Craft Dragon серый эко.кожа крестов. металл
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 градусов). Поддержка шеи и поясницы (2 эргономичные подушки). Подлокотники пластиковые 3D. Каркас стальной, в сиденье используются резинотканевые ремни. Крестовина металлическая разборная. Колеса для паркета и ламината
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Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 градусов). Поддержка шеи и поясницы (2 эргономичные подушки). Подлокотники пластиковые 3D. Каркас стальной, в сиденье используются резинотканевые ремни. Крестовина металлическая разборная. Колеса для паркета и ламината
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло игровое Knight Craft Dragon серый эко.кожа крестов. металл - стоимость товара 25850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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