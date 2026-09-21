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Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл

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Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 1
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 2
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 3
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 4
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 5
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 6
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 7
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 8
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 9
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 10
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 11
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 12
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 13
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 14
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 15
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 16
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 17
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 18
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 19
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 20
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 21
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 22
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 23
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 24
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 25
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 26
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 27
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 28
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 29
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 30
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 31
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 32
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 33
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 34
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 35
Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 1
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 2
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 3
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 4
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 5
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 6
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 7
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 8
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 9
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 10
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 11
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 12
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 13
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 14
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 15
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 16
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 17
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 18
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 19
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 20
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 21
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 22
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 23
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 24
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 25
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 26
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 27
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 28
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 29
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 30
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 31
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 32
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 33
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 34
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 35
  • Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
549 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703250
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
87х67х39
Вес, кг.
22.5

Описание товара Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл

Игровое компьютерное кресло Knight Thunder 5X обладает стильным и практичным дизайном. Геймерское кресло имеет регулировку высоты с помощью газлифта, а также механизм качания ТОП-ГАН с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. В конструкции сиденья вместо фанерного основания используются резинотканевые ремни. Кресло способно выдерживать нагрузку до 150 кг. Обивка выполнена из премиальной экокожи с перфорацией. Кресло установлено на прочную 5-лучевую основу из металла, в которую надежно закреплены колесики с мягким покрытием для паркета и ламината. Пластиковые подлокотники регулируются по высоте, накладки поворачиваются влево-вправо и двигаются вперед-назад. С помощью механизма реклайнер спинка отклоняется до 150 градусов. В комплекте две эргономичные подушки из экокожи для поддержки шеи и поясницы. Соответствует стандарту BIFMA.

Отзывы о товаре Кресло игровое Knight Thunder 5X черный/голубой эко.кожа крестов. металл




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Игровое компьютерное кресло Knight Thunder 5X обладает стильным и практичным дизайном. Геймерское кресло имеет регулировку высоты с помощью газлифта, а также механизм качания ТОП-ГАН с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. В конструкции сиденья вместо фанерного основания используются резинотканевые ремни. Кресло способно выдерживать нагрузку до 150 кг. Обивка выполнена из премиальной экокожи с перфорацией. Кресло установлено на прочную 5-лучевую основу из металла, в которую надежно закреплены колесики с мягким покрытием для паркета и ламината. Пластиковые подлокотники регулируются по высоте, накладки поворачиваются влево-вправо и двигаются вперед-назад. С помощью механизма реклайнер спинка отклоняется до 150 градусов. В комплекте две эргономичные подушки из экокожи для поддержки шеи и поясницы. Соответствует стандарту BIFMA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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