Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый
Желтое детское компьютерное кресло с подставкой для ног CH-W204-F станет идеальным дополнением интерьера детской комнаты как для мальчика, так и для девочки. Оно придаст школьнику ощущение взрослости и уюта. Предназначенное для использования в различных сферах – от учебы до игр – это кресло компьютерное для школьника мальчика и девочки обеспечит комфорт во время выполнения домашних заданий, творчества и игровых сессий. Удобная ортопедическая спинка и мягкое сидение гарантируют поддержку правильной осанки малых пользователей, что особенно важно в период роста. Регулировка высоты с помощью газлифта позволяет настроить кресло под индивидуальные параметры ребенка. Компьютерное кресло с подножкой идеально подходит для длительного сидения, будь то игра или учеба.
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