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Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый купить с доставкой в Москве
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Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый

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Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 1
Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 2
Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 3
Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 4
Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 5
Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 6
Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 7
Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 8
Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла детские
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 1
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 2
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 3
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 4
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 5
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 6
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 7
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 8
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703245
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла детские
Размеры в упаковке, см
59х57х27
Вес, кг.
8.3

Описание товара Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый

Желтое детское компьютерное кресло с подставкой для ног CH-W204-F станет идеальным дополнением интерьера детской комнаты как для мальчика, так и для девочки. Оно придаст школьнику ощущение взрослости и уюта. Предназначенное для использования в различных сферах – от учебы до игр – это кресло компьютерное для школьника мальчика и девочки обеспечит комфорт во время выполнения домашних заданий, творчества и игровых сессий. Удобная ортопедическая спинка и мягкое сидение гарантируют поддержку правильной осанки малых пользователей, что особенно важно в период роста. Регулировка высоты с помощью газлифта позволяет настроить кресло под индивидуальные параметры ребенка. Компьютерное кресло с подножкой идеально подходит для длительного сидения, будь то игра или учеба.

Отзывы о товаре Кресло детское Бюрократ CH-W204/F оранжевый бэнг крестовина пластик подст.для ног пластик белый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла детские
Описание
Желтое детское компьютерное кресло с подставкой для ног CH-W204-F станет идеальным дополнением интерьера детской комнаты как для мальчика, так и для девочки. Оно придаст школьнику ощущение взрослости и уюта. Предназначенное для использования в различных сферах – от учебы до игр – это кресло компьютерное для школьника мальчика и девочки обеспечит комфорт во время выполнения домашних заданий, творчества и игровых сессий. Удобная ортопедическая спинка и мягкое сидение гарантируют поддержку правильной осанки малых пользователей, что особенно важно в период роста. Регулировка высоты с помощью газлифта позволяет настроить кресло под индивидуальные параметры ребенка. Компьютерное кресло с подножкой идеально подходит для длительного сидения, будь то игра или учеба.
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Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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