Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 020 руб.
В наличии
Код товара: 703241
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
20 020 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
76х64х63
Вес, кг.
18.5
Описание товара Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром
Плоский хромированный каркас. Подлокотники с мягкими кожаными накладками. Ограничение по весу 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA
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Плоский хромированный каркас. Подлокотники с мягкими кожаными накладками. Ограничение по весу 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA
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Купить Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - по цене 20020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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