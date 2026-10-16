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Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром

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Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - фото 1
Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - фото 2
Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - фото 3
Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - фото 4
Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - фото 5
Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - фото 1
  • Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - фото 2
  • Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - фото 3
  • Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - фото 4
  • Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - фото 5
  • Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 020 руб. 
Начислим 321 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703241
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром
20 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
76х64х63
Вес, кг.
18.5

Описание товара Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром

Плоский хромированный каркас. Подлокотники с мягкими кожаными накладками. Ограничение по весу 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Плоский хромированный каркас. Подлокотники с мягкими кожаными накладками. Ограничение по весу 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V светло-коричневый Leather Eichel кожа низк.спин. полозья металл хром - по цене 20020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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