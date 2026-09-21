Top.Mail.Ru
Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисное кресло
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703228
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисное кресло
Размеры в упаковке, см
88х67х38
Вес, кг.
20.3

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром

Офисное кресло руководителя Бюрократ из износостойкой ткани впишется не только в интерьер рабочего кабинета, офиса, ресепшна, но и дома. Лаконичный современный стильный дизайн кресла подчеркнет статус своего владельца будь то женщина или мужчина. Удобное анатомическое сидение рабочего компьютерного кресла обеспечит комфорт и снизит нагрузку на спину. Легкую маневренность компьютерному стулу обеспечат поворотные колеса, а высококачественный газлифт поможет отрегулировать высоту кресла. Модель укомплектована подлокотниками и механизмом качания. Легкая сборка, износостойкий материал обивки, прочный каркас являются большим преимуществом перед другими моделями.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисное кресло
Описание
Офисное кресло руководителя Бюрократ из износостойкой ткани впишется не только в интерьер рабочего кабинета, офиса, ресепшна, но и дома. Лаконичный современный стильный дизайн кресла подчеркнет статус своего владельца будь то женщина или мужчина. Удобное анатомическое сидение рабочего компьютерного кресла обеспечит комфорт и снизит нагрузку на спину. Легкую маневренность компьютерному стулу обеспечат поворотные колеса, а высококачественный газлифт поможет отрегулировать высоту кресла. Модель укомплектована подлокотниками и механизмом качания. Легкая сборка, износостойкий материал обивки, прочный каркас являются большим преимуществом перед другими моделями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ T-9928SL Fabric черный Italia Black, крестов. металл хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...