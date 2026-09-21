Кресло руководителя Бюрократ T-9950SL Fabric светло-коричневый Velvet 90, крестовина металл хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9950SL Fabric светло-коричневый Velvet 90, крестовина металл хром
Кресло офисное Бюрократ T-9950SL оформлено в коричневом цвете. Это надежное изделие с металлической крестовиной, которое выдерживает нагрузку до 150 кг. Благодаря роликам из полиуретана модель легко скользит по паркету и линолеуму, не оставляя следов, а также перемещается по ковровым покрытиям. Обивкой для кресла Бюрократ T-9950SL служит мягкая ткань. Нерегулируемые подлокотники с мягкими накладками выполнены из хромированного металла. Они фиксируют руки в правильном положении, не позволяя локтям свисать. Анатомическая конструкция спинки с поддержкой в области поясницы обеспечивает комфортное положение, чтобы вы не ощущали усталости, проводя за работой долгие часы.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитКресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитКресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань...
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа кресто...
-
В наличии БесплатноЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red
-
В наличии БесплатноЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
-
В наличииЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black
-
В наличии БесплатноЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BG) black/green
-
В наличии БесплатноЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red
-
В наличииЦена 24 590 руб.6148 руб. в СплитКресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево
-
В наличииЦена 25 560 руб.6390 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ T-9950SL Fabric светло-коричневый Velvet 90, крестовина металл хром