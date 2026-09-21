Кресло руководителя Бюрократ T-9950SL Fabric серый Alfa 44, крестовина металл хром
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Характеристики
Тип товара
Офисное кресло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703205
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.05х0.75х0.38
Вес, кг.
17.8
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9950SL Fabric серый Alfa 44, крестовина металл хром
Современное кресло руководителя Бюрократ T-9950SL обладает эргономичными формами, большой грузоподъемностью и надежностью, стильным внешним видом. Кресло позволит с комфортом проводить рабочее время. Изогнутая спинка имеет поясничный выступ и выраженную боковую поддержку, что позволяет сохранять правильную осанку и занимать удобное положение. Современное кресло руководителя Бюрократ T-9950SL обладает эргономичными формами, большой грузоподъемностью и надежностью, стильным внешним видом.
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Современное кресло руководителя Бюрократ T-9950SL обладает эргономичными формами, большой грузоподъемностью и надежностью, стильным внешним видом. Кресло позволит с комфортом проводить рабочее время. Изогнутая спинка имеет поясничный выступ и выраженную боковую поддержку, что позволяет сохранять правильную осанку и занимать удобное положение. Современное кресло руководителя Бюрократ T-9950SL обладает эргономичными формами, большой грузоподъемностью и надежностью, стильным внешним видом.
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Кресло руководителя Бюрократ T-9950SL Fabric серый Alfa 44, крестовина металл хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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