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Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик

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Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисное кресло
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703200
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисное кресло
Размеры в упаковке, см
89х69х69
Вес, кг.
15.65

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик

Кабинет руководителя сложно представить без презентабельного кресла. Кресло станет незаменимым атрибутом Вашего кабинета.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисное кресло
Описание
Кабинет руководителя сложно представить без презентабельного кресла. Кресло станет незаменимым атрибутом Вашего кабинета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-608Fabric Light-21 песочный, крестовина пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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