Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло игровое Zombie Predator Neo Black черный, крестов. пластик
Кресло компьютерное игровое ZOMBIE PREDATOR для дома, для комнаты. Подойдет как для взрослого, так и для школьника. Можно использовать как офисное. Подходит в офис или кабинет. Сочетается с любой мебелью квартиры. Модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Геймерское сиденье и спинка с обивкой из ткани высокой износостойкости. Простой уход за обивкой. Установлены синхромеханизм качания с регулировкой жесткости и возможностью фиксации в любом положении и газлифт с регулировкой высоты. Максимальная нагрузка - 120 кг. Пластиковая крестовина и колесики. Удобные анатомические подвижные подлокотники с мягкими накладками из ткани. В комплект входят две ортопедические мягкие подушки из ткани для поддержки шеи и поясницы
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Теги товара: на колесиках, тканевые
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Теги товара: на колесиках, тканевые
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