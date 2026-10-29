Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none
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Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 560 руб.
В наличии
Код товара: 703131
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
101 560 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.65х0.71х0.7
Вес, кг.
68
Описание товара Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none
Level 20 BattleStation RGB - это игровой стол Thermaltake с электрической регулировкой высоты. Поверхность столешницы представляет собой игровую поверхность на которой отлично работают игровые мыши с различным типом сенсора. Кроме того, по ее периметру имеется светодиодная RGB подсветка на 16,8 млн. цветов с программным управлением, которую можно синхронизировать с другими продуктами серии TT RGB PLUS через iTAKE.
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Level 20 BattleStation RGB - это игровой стол Thermaltake с электрической регулировкой высоты. Поверхность столешницы представляет собой игровую поверхность на которой отлично работают игровые мыши с различным типом сенсора. Кроме того, по ее периметру имеется светодиодная RGB подсветка на 16,8 млн. цветов с программным управлением, которую можно синхронизировать с другими продуктами серии TT RGB PLUS через iTAKE.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые, черные
Стол игровой Thermaltake Gaming Desk Level 20 BattleStation Black, Electric,RGB, none Black, Electric,RGB, none - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 101560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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