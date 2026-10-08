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Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный купить с доставкой в Москве
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Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный

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Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 1
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 2
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 3
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 4
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 5
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 6
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 7
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 8
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 9
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 10
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 11
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 12
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 13
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 14
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 15
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 16
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 17
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 18
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 19
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 20
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 21
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 22
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 23
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 24
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 25
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 26
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 27
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 28
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 29
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 30
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 31
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 32
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 33
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 34
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 35
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 36
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 37
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 38
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 39
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 40
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 41
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 42
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 43
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 44
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 45
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 1
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 2
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 3
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 4
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 5
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 6
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 7
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 8
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 9
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 10
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 11
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 12
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 13
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 14
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 15
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 16
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 17
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 18
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 19
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 20
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 21
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 22
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 23
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 24
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 25
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 26
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 27
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 28
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 29
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 30
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 31
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 32
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 33
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 34
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 35
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 36
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 37
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 38
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 39
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 40
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 41
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 42
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 43
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 44
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 45
  • Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - фото 46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 360 руб. 
Начислим 2102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703102
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный
33 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Саундбары
Размеры в упаковке, см
67х11х6
Вес, кг.
2.7

Описание товара Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный

Наслаждайтесь звуком Dolby Atmos сверху и вокруг без использования кабелей HDMI. Идеально синхронизированный звук телевизора и звуковой панели Samsung HW-S60D обеспечивает идеальный уровень погружения. Получите наполняющий комнату звук, откалиброванный в соответствии с вашим пространством, с помощью звуковой панели, которая анализирует окружающую среду и автоматически оптимизирует звук соответствующим образом.

Отзывы о товаре Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Саундбары
Описание
Наслаждайтесь звуком Dolby Atmos сверху и вокруг без использования кабелей HDMI. Идеально синхронизированный звук телевизора и звуковой панели Samsung HW-S60D обеспечивает идеальный уровень погружения. Получите наполняющий комнату звук, откалиброванный в соответствии с вашим пространством, с помощью звуковой панели, которая анализирует окружающую среду и автоматически оптимизирует звук соответствующим образом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - стоимость товара 33360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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