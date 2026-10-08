Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 360 руб.
В наличии
Код товара: 703102
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
33 360 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
67х11х6
Вес, кг.
2.7
Описание товара Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный
Наслаждайтесь звуком Dolby Atmos сверху и вокруг без использования кабелей HDMI. Идеально синхронизированный звук телевизора и звуковой панели Samsung HW-S60D обеспечивает идеальный уровень погружения. Получите наполняющий комнату звук, откалиброванный в соответствии с вашим пространством, с помощью звуковой панели, которая анализирует окружающую среду и автоматически оптимизирует звук соответствующим образом.
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Наслаждайтесь звуком Dolby Atmos сверху и вокруг без использования кабелей HDMI. Идеально синхронизированный звук телевизора и звуковой панели Samsung HW-S60D обеспечивает идеальный уровень погружения. Получите наполняющий комнату звук, откалиброванный в соответствии с вашим пространством, с помощью звуковой панели, которая анализирует окружающую среду и автоматически оптимизирует звук соответствующим образом.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
Саундбар Samsung HW-S60D/RU, 3.1, 430Вт, черный - стоимость товара 33360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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