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Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый купить с доставкой в Москве
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Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый

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Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 1
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 2
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 3
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 4
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 5
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 6
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 7
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 8
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 9
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 10
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 11
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 12
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 13
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 14
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 15
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 16
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 17
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 18
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 19
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 20
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 21
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 22
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 23
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 24
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 25
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 26
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 27
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 28
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 29
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 30
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 31
Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
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  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 2
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 3
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 4
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 5
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  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 7
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 8
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 9
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 10
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 11
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 12
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 13
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 14
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 15
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 16
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 17
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 18
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 19
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 20
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 21
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 22
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 23
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 24
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 25
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 26
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 27
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 28
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 29
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 30
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 31
  • Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 630 руб. 
Начислим 347 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703099
Доставка в Москве
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Загружаем...
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Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый
21 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Саундбары
Размеры в упаковке, см
67х11х6
Вес, кг.
2.7

Описание товара Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый

Наслаждайтесь звуком Dolby Atmos сверху и вокруг без использования кабелей HDMI. Идеально синхронизированный звук телевизора и звуковой панели Samsung HW-S61D обеспечивает идеальный уровень погружения. Получите наполняющий комнату звук, откалиброванный в соответствии с вашим пространством, с помощью звуковой панели, которая анализирует окружающую среду и автоматически оптимизирует звук соответствующим образом.

Отзывы о товаре Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Саундбары
Описание
Наслаждайтесь звуком Dolby Atmos сверху и вокруг без использования кабелей HDMI. Идеально синхронизированный звук телевизора и звуковой панели Samsung HW-S61D обеспечивает идеальный уровень погружения. Получите наполняющий комнату звук, откалиброванный в соответствии с вашим пространством, с помощью звуковой панели, которая анализирует окружающую среду и автоматически оптимизирует звук соответствующим образом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Samsung HW-S61D/RU, 3.1 430Вт, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 21630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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