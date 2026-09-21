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Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный купить с доставкой в Москве
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Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный

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Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 1
Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 2
Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 3
Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 4
Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 5
Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 6
Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 7
Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 1
  • Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 2
  • Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 3
  • Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 4
  • Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 5
  • Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 6
  • Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 7
  • Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703084
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
21х21х9
Вес, г.
550

Описание товара Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный

Микрофон Razer Seiren V3 Chroma — это настольный микрофон с RGB-подсветкой и простым USB-подключением, который вполне подойдет для онлайн-трансляций и общения с друзьями в игре. У него есть встроенный сенсор для удобного управления, практичная настольная подставка в комплекте и конечно же девайс качественно передает звук, без лишнего шума или каких-то искажений. Это именно то, что вам нужно!

Отзывы о товаре Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - черный/ Razer Seiren V3 Chroma - черный




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Микрофон
Описание
Микрофон Razer Seiren V3 Chroma — это настольный микрофон с RGB-подсветкой и простым USB-подключением, который вполне подойдет для онлайн-трансляций и общения с друзьями в игре. У него есть встроенный сенсор для удобного управления, практичная настольная подставка в комплекте и конечно же девайс качественно передает звук, без лишнего шума или каких-то искажений. Это именно то, что вам нужно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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