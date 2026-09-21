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Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz купить с доставкой в Москве
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Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz

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Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz - фото 1
Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz - фото 2
Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz - фото 3
Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz - фото 1
  • Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz - фото 2
  • Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz - фото 3
  • Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703083
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х9
Вес, г.
550

Описание товара Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz

Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Простое USB-подключение, небольшие размеры и конечно же качественное звучание вашего голоса. Это основные “козыри” микрофона Razer Seiren V3 Mini. Устройство хорошо подойдет для общения с тиммейтами и ведения онлайн-трансляций. Плюс к тому, у него очень удобное управление и много разных функций для настройки.

Отзывы о товаре Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Простое USB-подключение, небольшие размеры и конечно же качественное звучание вашего голоса. Это основные “козыри” микрофона Razer Seiren V3 Mini. Устройство хорошо подойдет для общения с тиммейтами и ведения онлайн-трансляций. Плюс к тому, у него очень удобное управление и много разных функций для настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Razer Seiren V3 Mini - Quartz/ Razer Seiren V3 Mini - Quartz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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