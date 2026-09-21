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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703081
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Описание товара Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - белый/ Razer Seiren V3 Chroma - белый
Пусть вас видят и слышат на совершенно новом уровне благодаря Razer Seiren V3 Chroma — USB-микрофону профессионального уровня с непревзойденной настраиваемой RGB-подсветкой. Реагирующая на события трансляции подсветка и многофункциональный сенсор выключения звука касанием обеспечат вам необходимый контроль, чистоту звучания и уникальный стиль для игры, трансляций и общения. Придайте своим трансляциям невероятную зрелищность и создайте эффект погружения благодаря подсветке, которая не только работает с играми с поддержкой Chroma, но и реагирует на события во время трансляции, например смайлики, оповещения и многое другое.
Пусть вас видят и слышат на совершенно новом уровне благодаря Razer Seiren V3 Chroma — USB-микрофону профессионального уровня с непревзойденной настраиваемой RGB-подсветкой. Реагирующая на события трансляции подсветка и многофункциональный сенсор выключения звука касанием обеспечат вам необходимый контроль, чистоту звучания и уникальный стиль для игры, трансляций и общения. Придайте своим трансляциям невероятную зрелищность и создайте эффект погружения благодаря подсветке, которая не только работает с играми с поддержкой Chroma, но и реагирует на события во время трансляции, например смайлики, оповещения и многое другое.
Микрофон Razer Seiren V3 Chroma - белый/ Razer Seiren V3 Chroma - белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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