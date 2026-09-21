Приставка Perfeo DVB-T2/C "LEADER" для цифр.TV, Wi-Fi, IPTV, HDMI, 2 USB, DolbyDigital, пульт ДУ
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Характеристики
Тип товара
Приставка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703066
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х8х4
Вес, г.
500
Описание товара Приставка Perfeo DVB-T2/C "LEADER" для цифр.TV, Wi-Fi, IPTV, HDMI, 2 USB, DolbyDigital, пульт ДУ
Новое поколение цифрового TV, которое позволяет телеканалам осуществлять вещание в формате HD. Цифровой DVB-T2 ресивер PERFEO принимает сигнал цифрового вещания в стандарте DVB-T/T2 и DVB-C. Встроенное ПО предоставляет возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит).
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Новое поколение цифрового TV, которое позволяет телеканалам осуществлять вещание в формате HD. Цифровой DVB-T2 ресивер PERFEO принимает сигнал цифрового вещания в стандарте DVB-T/T2 и DVB-C. Встроенное ПО предоставляет возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит).
Приставка Perfeo DVB-T2/C "LEADER" для цифр.TV, Wi-Fi, IPTV, HDMI, 2 USB, DolbyDigital, пульт ДУ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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