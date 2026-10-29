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Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый купить с доставкой в Москве
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Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый

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Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый - фото 1
Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый - фото 2
Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый - фото 3
Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый - фото 4
Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рециркулятор
  • Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый - фото 1
  • Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый - фото 2
  • Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый - фото 3
  • Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый - фото 4
  • Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703041
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый
2 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Navigator
Тип товара
Рециркулятор
Размеры в упаковке, см
62х11х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый

Рециркулятор бактерицидный Navigator NUR-01 предназначен для бытового использования: обеззараживания воздуха в присутствии людей в помещении. Эффективен по отношению к бактериям, вирусам (в т. ч. коронавирусам), спорам плесени, грибкам и другим опасным патогенам. Подходит для использования в квартирах, офисах, предприятиях торговли и сферы услуг (в салонах красоты, магазинах, ресторанах и т. д.), а также образовательных учреждениях и др.

Отзывы о товаре Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый




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Характеристики
Бренд
Navigator
Тип товара
Рециркулятор
Описание
Рециркулятор бактерицидный Navigator NUR-01 предназначен для бытового использования: обеззараживания воздуха в присутствии людей в помещении. Эффективен по отношению к бактериям, вирусам (в т. ч. коронавирусам), спорам плесени, грибкам и другим опасным патогенам. Подходит для использования в квартирах, офисах, предприятиях торговли и сферы услуг (в салонах красоты, магазинах, ресторанах и т. д.), а также образовательных учреждениях и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рециркулятор бактерицидный NUR-01-215-G13-WH 2х15вт T8/T6 30м3/ч закрытого типа с лампами белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2530 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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