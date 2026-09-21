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Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног

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Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 1
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 2
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 3
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 4
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 5
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 6
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 7
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 8
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 9
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 10
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 11
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 12
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 13
Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 1
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 2
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 3
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 4
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 5
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 6
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 7
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 8
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 9
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 10
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 11
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 12
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 13
  • Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703032
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Характеристики

Бренд
Knight
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
86х64х45
Вес, кг.
20

Описание товара Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног

Игровое кресло KNIGHT Lord/F сочетает стильный дизайн и комфорт с обивкой из ткани Camby или имитирующей овечью шерсть. Оно оснащено регулировкой подушек и поддержкой позвоночника. Кресло регулируется по высоте и фиксирует спинку, подходит для пользователей до 120 кг. Прочная основа с колесиками обеспечивает мобильность, а мягкие подлокотники и эргономичные подушки добавляют удобство.

Отзывы о товаре Кресло игровое Knight Lord/F Camby 82 серый, крестов. пластик, подст. для ног




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Характеристики
Бренд
Knight
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Игровое кресло KNIGHT Lord/F сочетает стильный дизайн и комфорт с обивкой из ткани Camby или имитирующей овечью шерсть. Оно оснащено регулировкой подушек и поддержкой позвоночника. Кресло регулируется по высоте и фиксирует спинку, подходит для пользователей до 120 кг. Прочная основа с колесиками обеспечивает мобильность, а мягкие подлокотники и эргономичные подушки добавляют удобство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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