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Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный

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Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный - фото 1
Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный - фото 2
Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный - фото 3
Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный - фото 4
Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный - фото 5
Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный - фото 1
  • Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный - фото 2
  • Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный - фото 3
  • Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный - фото 4
  • Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный - фото 5
  • Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703026
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Характеристики

Бренд
KFA2
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
84х55х53
Вес, кг.
16

Описание товара Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный

Кресло игровое KFA2 Gaming Chair 04 L может похвастаться наличием 2 упругих подушек, которые создают дополнительный упор пояснице и непрерывно поддерживают шейную область. Обивка сиденья и спинки представлена 2 материалами – экокожей и текстилем. Это сочетание не боится выгорания под воздействием УФ-лучей и не вызывает трудностей во время очистки от накопившихся загрязнений. Используя специальный рычажок, вы установите угол наклона, жесткость качания и другие параметры.

Отзывы о товаре Кресло игровое компьютерное KFA2 Gaming Chair 04 L черный




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Характеристики
Бренд
KFA2
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Кресло игровое KFA2 Gaming Chair 04 L может похвастаться наличием 2 упругих подушек, которые создают дополнительный упор пояснице и непрерывно поддерживают шейную область. Обивка сиденья и спинки представлена 2 материалами – экокожей и текстилем. Это сочетание не боится выгорания под воздействием УФ-лучей и не вызывает трудностей во время очистки от накопившихся загрязнений. Используя специальный рычажок, вы установите угол наклона, жесткость качания и другие параметры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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