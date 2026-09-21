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Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2)

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Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 1
Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 2
Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 3
Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 4
Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 5
Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 6
Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 7
Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
  • Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 1
  • Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 2
  • Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 3
  • Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 4
  • Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 5
  • Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 6
  • Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 7
  • Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702992
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Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Вентиляторы
Размеры в упаковке, см
56х52х44
Вес, кг.
2.84

Описание товара Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2)

Набор вентиляторов Energy 2шт EN-1659 напольный 16 зеленый

Отзывы о товаре Вентилятор Energy EN-1659 зеленый (выписывать кратно 2)




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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Вентиляторы
Описание
Набор вентиляторов Energy 2шт EN-1659 напольный 16 зеленый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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