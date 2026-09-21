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Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань

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Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 1
Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 2
Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 3
Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 4
Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 5
Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 6
Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 1
  • Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 2
  • Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 3
  • Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 4
  • Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 5
  • Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 6
  • Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702966
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
80х80х49
Вес, кг.
13.6

Описание товара Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань

Стильное игровое кресло с мягкими подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой ткани черного и красного цвета. Эффектный игровой дизайн

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender Sorrento Черный/Красный, класс 3, ткань




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Стильное игровое кресло с мягкими подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой ткани черного и красного цвета. Эффектный игровой дизайн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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