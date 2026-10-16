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Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5

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Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 1
Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 2
Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 3
Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 4
Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 5
Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 6
Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
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  • Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 2
  • Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 3
  • Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 4
  • Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 5
  • Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 6
  • Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 971 руб. 
Начислим 926 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702948
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5
11 971 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
87х84х49
Вес, кг.
15.2

Описание товара Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5

Стильное игровое кресло с подставкой под ноги, регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой экокожи темно-серого цвета.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Стильное игровое кресло с подставкой под ноги, регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой экокожи темно-серого цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5 - по цене 11971 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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