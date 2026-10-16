Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 971 руб.
В наличии
Код товара: 702948
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Загружаем...
11 971 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
87х84х49
Вес, кг.
15.2
Описание товара Кресло игровое Defender Bora Тем.серый, класс 4, PU, подножка_5
Стильное игровое кресло с подставкой под ноги, регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой экокожи темно-серого цвета.
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Стильное игровое кресло с подставкой под ноги, регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой экокожи темно-серого цвета.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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