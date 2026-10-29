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Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный

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Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный - фото 1
Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный - фото 2
Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный - фото 3
Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный - фото 4
Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный - фото 1
  • Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный - фото 2
  • Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный - фото 3
  • Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный - фото 4
  • Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702940
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный
8 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
87х78х48
Вес, кг.
13.5

Описание товара Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный

Стильное игровое кресло с мягкими подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой ткани серого и черного цвета. Эффектный игровой дизайн

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Стильное игровое кресло с мягкими подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой ткани серого и черного цвета. Эффектный игровой дизайн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Defender Lumen на колесиках, ткань, серый/чёрный - стоимость товара 8150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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