Кресло игровое Defender Colran Чер/Красн, класс 4, PU, подножка
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб.
В наличии
Код товара: 702939
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 590 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.25х0.54х0.53
Вес, кг.
16.4
Описание товара Кресло игровое Defender Colran Чер/Красн, класс 4, PU, подножка
Компьютерное кресло Defender Colran красный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 120 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 440 до 540 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Если нужно зафиксировать положение модели Defender Colran – есть блокировка наклона спинки. Подголовник снимает нагрузку с шеи, нерегулируемые подлокотники с мягкими накладками поддерживают локти в необходимом положении. Подставка для ног снижает нагрузку на позвоночник и ноги.
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Компьютерное кресло Defender Colran красный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 120 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 440 до 540 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Если нужно зафиксировать положение модели Defender Colran – есть блокировка наклона спинки. Подголовник снимает нагрузку с шеи, нерегулируемые подлокотники с мягкими накладками поддерживают локти в необходимом положении. Подставка для ног снижает нагрузку на позвоночник и ноги.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло игровое Defender Colran Чер/Красн, класс 4, PU, подножка - стоимость товара 8590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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