Стол игровой Defender Gamer RGB,подвес круж+гарн.,черн,120
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Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 840 руб.
В наличии
Код товара: 702926
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 840 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.2х0.75х0.6
Вес, кг.
17
Описание товара Стол игровой Defender Gamer RGB,подвес круж+гарн.,черн,120
Игровой стол Defender Gamer в черном цвете сделан из ЛДСП. Размеры стола составляют 120 см в ширину, 75 см в высоту и 60 см в глубину, что позволяет разместить все необходимое оборудование и аксессуары. Меламиновое покрытие обладает высокой износостойкостью, устойчивостью к влаге, нагреванию и солнечному свету. Defender Gamer имеет крючок для наушников, подстаканник, кабель-канал и RGB подсветку.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые, черные
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Игровой стол Defender Gamer в черном цвете сделан из ЛДСП. Размеры стола составляют 120 см в ширину, 75 см в высоту и 60 см в глубину, что позволяет разместить все необходимое оборудование и аксессуары. Меламиновое покрытие обладает высокой износостойкостью, устойчивостью к влаге, нагреванию и солнечному свету. Defender Gamer имеет крючок для наушников, подстаканник, кабель-канал и RGB подсветку.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые, черные
Стол игровой Defender Gamer RGB,подвес круж+гарн.,черн,120 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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