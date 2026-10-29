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Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 купить с доставкой в Москве
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Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5

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Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 1
Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 2
Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 3
Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 4
Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 5
Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 6
Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 7
Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 8
Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 9
Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 10
Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 11
Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 1
  • Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 2
  • Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 3
  • Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 4
  • Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 5
  • Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 6
  • Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 7
  • Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 8
  • Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 9
  • Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 10
  • Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 11
  • Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 230 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702923
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5
9 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Размеры в упаковке, м
1.1х0.75х0.6
Вес, кг.
17

Описание товара Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5

Стильный игровой стол с RGB подсветкой и прочным металлическим основанием. Комплектуется держателем для наушников и подставкой для кружки. Данная модель отличается быстрой и лёгкой сборкой. Длина столешницы 110 см.

Отзывы о товаре Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Описание
Стильный игровой стол с RGB подсветкой и прочным металлическим основанием. Комплектуется держателем для наушников и подставкой для кружки. Данная модель отличается быстрой и лёгкой сборкой. Длина столешницы 110 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол игровой Defender Jupiter RGB,подвес кружки+гарн., черн._5 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9230 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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