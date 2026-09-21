Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702883
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Глубина столешницы
136
Ширина столешницы
60
Высота стола
75
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.36х0.75х0.6
Вес, кг.
29.5
Описание товара Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см
Компьютерный стол CACTUS — стильное решение для современного интерьера в стиле лофт. Глубокий чёрный цвет придаёт пространству строгость и элегантность, а прямоугольная форма и прямой тип стола делают его универсальным как для работы, так и для учёбы. Прочная столешница из ДСП устойчива к повседневным нагрузкам, а металлическое основание обеспечивает надёжность и долгий срок службы. Благодаря регулировке высоты вы сможете легко настроить стол под свои потребности, чтобы сохранять максимальный комфорт и продуктивность в течение дня.
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Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, прямые, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Глубина столешницы
136
Ширина столешницы
60
Высота стола
75
Регулировка высоты
да
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Страна производитель
Китай
Компьютерный стол CACTUS — стильное решение для современного интерьера в стиле лофт. Глубокий чёрный цвет придаёт пространству строгость и элегантность, а прямоугольная форма и прямой тип стола делают его универсальным как для работы, так и для учёбы. Прочная столешница из ДСП устойчива к повседневным нагрузкам, а металлическое основание обеспечивает надёжность и долгий срок службы. Благодаря регулировке высоты вы сможете легко настроить стол под свои потребности, чтобы сохранять максимальный комфорт и продуктивность в течение дня.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, на металлокаркасе
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, прямые, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, на металлокаркасе
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, прямые, черные
Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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