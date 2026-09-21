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Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см купить с доставкой в Москве
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Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см

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Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см - фото 1
Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см - фото 2
Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
  • Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см - фото 1
  • Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см - фото 2
  • Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702883
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Глубина столешницы
136
Ширина столешницы
60
Высота стола
75
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.36х0.75х0.6
Вес, кг.
29.5

Описание товара Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см

Компьютерный стол CACTUS — стильное решение для современного интерьера в стиле лофт. Глубокий чёрный цвет придаёт пространству строгость и элегантность, а прямоугольная форма и прямой тип стола делают его универсальным как для работы, так и для учёбы. Прочная столешница из ДСП устойчива к повседневным нагрузкам, а металлическое основание обеспечивает надёжность и долгий срок службы. Благодаря регулировке высоты вы сможете легко настроить стол под свои потребности, чтобы сохранять максимальный комфорт и продуктивность в течение дня.

Отзывы о товаре Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Глубина столешницы
136
Ширина столешницы
60
Высота стола
75
Регулировка высоты
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный стол CACTUS — стильное решение для современного интерьера в стиле лофт. Глубокий чёрный цвет придаёт пространству строгость и элегантность, а прямоугольная форма и прямой тип стола делают его универсальным как для работы, так и для учёбы. Прочная столешница из ДСП устойчива к повседневным нагрузкам, а металлическое основание обеспечивает надёжность и долгий срок службы. Благодаря регулировке высоты вы сможете легко настроить стол под свои потребности, чтобы сохранять максимальный комфорт и продуктивность в течение дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол игровой Cactus CS-GMD-BK-RGB столешница МДФ черный каркас черный 136x60x75см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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