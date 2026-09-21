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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702882
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Описание товара Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий
Кресло руководителя CACTUS CS-LGR-DUBLIN темно-серого цвета сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, что делает его отличным выбором для офисного пространства. Обивка из искусственной кожи придает креслу элегантный вид, а прочная алюминиевая крестовина обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Кресло поддерживает максимальную нагрузку до 150 кг, что говорит о его прочности. Регулируемое по высоте сиденье позволяет настроить кресло под индивидуальные предпочтения, а механизм качания и наклона спинки обеспечивает комфорт в течение всего рабочего дня. Подголовник и поясничный упор способствуют поддержанию правильной осанки, что особенно важно при длительном использовании. Кресло оснащено колесами, что облегчает его перемещение по офису.
Кресло руководителя CACTUS CS-LGR-DUBLIN темно-серого цвета сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, что делает его отличным выбором для офисного пространства. Обивка из искусственной кожи придает креслу элегантный вид, а прочная алюминиевая крестовина обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Кресло поддерживает максимальную нагрузку до 150 кг, что говорит о его прочности. Регулируемое по высоте сиденье позволяет настроить кресло под индивидуальные предпочтения, а механизм качания и наклона спинки обеспечивает комфорт в течение всего рабочего дня. Подголовник и поясничный упор способствуют поддержанию правильной осанки, что особенно важно при длительном использовании. Кресло оснащено колесами, что облегчает его перемещение по офису.
Кресло руководителя Cactus CS-LGR-DUBLIN темно-серый, сиденье темно-серый, кожа, крестов. алюминий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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