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Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый купить с доставкой в Москве
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Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый

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Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый - фото 1
Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый - фото 2
Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
белый
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
  • Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый - фото 1
  • Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый - фото 2
  • Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702881
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
белый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.7х0.91х0.27
Вес, кг.
66.5

Описание товара Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый

Компьютерный стол Cactus в стиле лофт — сочетание минимализма и практичности для современного интерьера. Белая столешница из МДФ выглядит свежо и легко, при этом материал прочный и устойчивый к повседневным нагрузкам. Металлическое основание обеспечивает надёжность и долгое сохранение внешнего вида. Прямоугольная форма стола идеально впишется в рабочее пространство, а возможность регулировки высоты позволит адаптировать стол под свои потребности — удобно как для взрослого, так и для подростка. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и современный стиль.

Отзывы о товаре Стол для компьютера Cactus CS-ET-WWD столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
белый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный стол Cactus в стиле лофт — сочетание минимализма и практичности для современного интерьера. Белая столешница из МДФ выглядит свежо и легко, при этом материал прочный и устойчивый к повседневным нагрузкам. Металлическое основание обеспечивает надёжность и долгое сохранение внешнего вида. Прямоугольная форма стола идеально впишется в рабочее пространство, а возможность регулировки высоты позволит адаптировать стол под свои потребности — удобно как для взрослого, так и для подростка. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и современный стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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