Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702879
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Глубина столешницы
ДСП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1.2х0.71
Вес, кг.
22
Описание товара Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный
Стильный компьютерный стол Cactus создан для тех, кто ценит современный лофт-дизайн и практичность. Прямая форма столешницы из прочного ДСП чёрного цвета гармонично сочетается с металлическим основанием — получившийся дуэт выглядит выразительно и легко впишется в любой рабочий интерьер. Такой стол будет отличным решением для домашнего кабинета или стильного офиса: устойчивость и надёжность металла позволяют разместить даже тяжёлую технику, а лаконичный чёрный цвет придаёт рабочему месту строгости и респектабельности.
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Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Глубина столешницы
ДСП
Страна производитель
Китай
Стильный компьютерный стол Cactus создан для тех, кто ценит современный лофт-дизайн и практичность. Прямая форма столешницы из прочного ДСП чёрного цвета гармонично сочетается с металлическим основанием — получившийся дуэт выглядит выразительно и легко впишется в любой рабочий интерьер. Такой стол будет отличным решением для домашнего кабинета или стильного офиса: устойчивость и надёжность металла позволяют разместить даже тяжёлую технику, а лаконичный чёрный цвет придаёт рабочему месту строгости и респектабельности.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые
Теги товара: в стиле лофт, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые
Теги товара: в стиле лофт, черные
Стол игровой Cactus CS-GTZ-BK-RGB столешница ДСП черный каркас черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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