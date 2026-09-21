Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WT-LED столешница закаленное стекло белый каркас белый
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Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
белый
Материал столешницы
стекло
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702877
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
белый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
стекло
Материал основания
металл
Высота стола
1180
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.72х0.6
Вес, кг.
39.3
Описание товара Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WT-LED столешница закаленное стекло белый каркас белый
Компьютерный стол CACTUS — современное решение в стиле лофт для тех, кто ценит минимализм и функциональность. Прямая столешница из стекла добавляет лёгкости пространству и не боится повседневной нагрузки, а прочное металлическое основание гарантирует устойчивость на любой поверхности. Белый цвет делает стол универсальным — он гармонично впишется как в светлый интерьер, так и станет стильным акцентом в более тёмных помещениях. Регулировка высоты позволяет быстро настроить рабочее место под себя — идеальное решение как для работы за компьютером, так и для учёбы или творчества.
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Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
белый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
стекло
Материал основания
металл
Высота стола
1180
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Компьютерный стол CACTUS — современное решение в стиле лофт для тех, кто ценит минимализм и функциональность. Прямая столешница из стекла добавляет лёгкости пространству и не боится повседневной нагрузки, а прочное металлическое основание гарантирует устойчивость на любой поверхности. Белый цвет делает стол универсальным — он гармонично впишется как в светлый интерьер, так и станет стильным акцентом в более тёмных помещениях. Регулировка высоты позволяет быстро настроить рабочее место под себя — идеальное решение как для работы за компьютером, так и для учёбы или творчества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, на металлокаркасе, прямые, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, на металлокаркасе, прямые, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты
Стол для компьютера Cactus CS-EGD-WT-LED столешница закаленное стекло белый каркас белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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